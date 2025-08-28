Τι θα συμβεί αν εκραγεί το Φούτζι; Η ιαπωνική κυβέρνηση προετοιμάζει τους κατοίκους του Τόκιο

Μεγάλα σύννεφα καπνού αναδύονται από το πιο διάσημο βουνό της Ιαπωνίας. Σε χρόνο μηδέν, η ηφαιστειακή τέφρα εξαπλώνεται στην πυκνοκατοικημένη πρωτεύουσα του Τόκιο, καλύπτοντας τον αέρα και σκεπάζοντας κτίρια και οχήματα.

Όλα αυτά δεν συμβαίνουν στην πραγματικότητα, αλλά σε ένα βίντεο φτιαγμένο με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο κυκλοφόρησε η ιαπωνική κυβέρνηση, με σκοπό να προειδοποιήσει τους 20 εκατομμύρια κατοίκους του Τόκιο για το τι να περιμένουν αν το όρος Φούτζι, το εκπληκτικά όμορφο ηφαίστειο που υψώνεται πάνω από την πόλη τους, εκραγεί ποτέ.

Αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκρηξη είναι επικείμενη, το Φούτζι είναι ένα ενεργό ηφαίστειο. Η τελευταία έκρηξή του ήταν πριν από 318 χρόνια, γνωστή ως έκρηξη Hoei.

Το βίντεο τεχνητής νοημοσύνης, που κυκλοφόρησε την Κυριακή από το Τμήμα Πρόληψης Καταστροφών της Μητροπολιτικής Κυβέρνησης του Τόκιο, δείχνει μια γυναίκα σε έναν πολυσύχναστο δρόμο να λαμβάνει ξαφνικά μια προειδοποίηση στο τηλέφωνό της που την ενημερώνει ότι το ηφαίστειο έχει εκραγεί.

«Η στιγμή μπορεί να έρθει χωρίς προειδοποίηση», λέει η αφήγηση, πριν το βίντεο περάσει σε δραματικές εικόνες από μεγάλα σύννεφα καπνού που εκπέμπονται από το Φούτζι.

Το βίντεο προειδοποιεί ότι η ηφαιστειακή τέφρα θα μπορούσε να φτάσει στο Τόκιο μέσα σε δύο ώρες, προκαλώντας κινδύνους για την υγεία, καθώς και διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, στην κυκλοφορία και στη διανομή τροφίμων.

Το υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησης δημοσίευσε ένα ξεχωριστό βίντεο προσομοίωσης την Τρίτη – την Ημέρα Πρόληψης Καταστροφών από Ηφαίστεια της Ιαπωνίας – προτρέποντας τους πολίτες να «οραματιστούν συγκεκριμένα σενάρια» ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι.

Η Ιαπωνία δεν είναι άγνωστη σε σοβαρούς σεισμούς και ηφαιστειακές εκρήξεις. Βρίσκεται στον Δακτύλιο της Φωτιάς, μια περιοχή έντονης σεισμικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας και στις δύο πλευρές του Ειρηνικού Ωκεανού.

Οι αρχές έχουν εντείνει τον προειδοποιητικό τους τόνο κατά το τελευταίο έτος, με την ελπίδα να αυξήσουν το επίπεδο επαγρύπνησης των πολιτών.

Οι φόβοι για ένα «μεγάλο» σεισμό έχουν ενταθεί από τον Ιανουάριο, όταν η ιαπωνική κυβέρνηση προειδοποίησε ότι υπάρχει 80% πιθανότητα να χτυπήσει ένας ισχυρός σεισμός τη νότια περιοχή Nankai Trough της χώρας μέσα στα επόμενα 30 χρόνια. Ορισμένοι σεισμολόγοι έχουν επικρίνει αυτές τις προειδοποιήσεις, αμφισβητώντας την ακρίβειά τους.

Ανάμεικτες αντιδράσεις

Ορισμένοι κάτοικοι εξέφρασαν την ανησυχία τους μετά το βίντεο του Φούτζι. «Η σκέψη ότι η ηφαιστειακή τέφρα θα προκαλέσει χάος στις μεταφορές στην μητροπολιτική περιοχή του Τόκιο είναι τρομακτική», δήλωσε ένας χρήστης του διαδικτύου με το ψευδώνυμο Mayotan στο X.

Ένας άλλος χρήστης του X με το ψευδώνυμο Suu σημείωσε τόσο τη σημασία όσο και τις προκλήσεις της προετοιμασίας. «Κασέτα, φακός, νερό, τρόφιμα». Ωστόσο, σημείωσε ότι «θα ήταν δύσκολο» να διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος το καλοκαίρι, όταν οι θερμοκρασίες στην Ιαπωνία ανεβαίνουν σε υψηλά επίπεδα.

Κάποιοι θεώρησαν την προσέγγιση των ιαπωνικών αρχών ως κινδυνολογική, με τις καλοπροαίρετες προειδοποιήσεις να μετατρέπονται σε αποτρεπτικούς παράγοντες για ορισμένους τουρίστες τους τελευταίους μήνες. «Τείνει να χρησιμοποιείται για να προκαλέσει ένα αίσθημα κρίσης και φόβου», έγραψε ο χρήστης με το ψευδώνυμο shomin_consul στο X.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι αρχές υπενθυμίζουν στους κατοίκους των πόλεων γύρω από το Φούτζι να είναι προετοιμασμένοι. Τον Μάρτιο, η κυβέρνηση εξέδωσε οδηγίες που συνιστούσαν στους κατοίκους να διατηρούν προμήθειες βασικών ειδών για δύο εβδομάδες σε περίπτωση πλήρους διαρροής.