Σοκ στη Ρώμη: Ξεναγός πέθανε στο Κολοσσαίο εν ώρα εργασίας

Ένα συνταρακτικό περιστατικό σημειώθηκε στην Ρώμη, και μάλιστα στο Κολοσσαίο, όταν μια ξεναγός κατέρρευσε εν ώρα εργασίας.

Πιο αναλυτικά, μια ξεναγός κατέρρευσε στο αμφιθέατρο γύρω στις 6 μ.μ. την Τρίτη, ενώ οδηγούσε στο Κολοσσαίο μια ομάδα υπό συνθήκες καύσωνα. Παρά τις προσπάθειες τόσο των τουριστών όσο και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης , δεν μπόρεσε να ανανήψει και πέθανε επί τόπου.

Ο θάνατος της ξεναγού έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά την προειδοποίηση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Τουριστικών Οδηγών ότι «η ακραία ζέστη δεν αποτελεί πλέον εξαίρεση, αλλά μια νέα πραγματικότητα που απαιτεί προσοχή, προσαρμογή και αλληλεγγύη στο πλαίσιο του επαγγέλματός μας».

Τα αιτήματα των Ιταλών ξεναγών

Καθώς έρχονταν συνεχώς αφιερώματα και συλλυπητήρια, η Ιταλική Ένωση Πιστοποιημένων Ξεναγών (AGTA) δήλωσε ότι ο θάνατος της Giammarino ήταν απόδειξη της σωματικής καταπόνησης που επιβάλλει η ξενάγηση στο σώμα και προέτρεψε τις αρχές να επεκτείνουν τις ώρες λειτουργίας του Κολοσσαίου, ώστε οι ξεναγήσεις να μπορούν να πραγματοποιούνται το πρωί, όταν είναι δροσερά, ή αργά το βράδυ.

Το Κολοσσαίο είναι ανοιχτό από τις 8.30 π.μ. έως τις 7.15 μ.μ. από τα τέλη Μαρτίου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

«Πρώτα απ’ όλα, οι ώρες λειτουργίας του Αρχαιολογικού Πάρκου του Κολοσσαίου [που περιλαμβάνει το Κολοσσαίο, το Φόρουμ και τον Παλατίνο Λόφο] πρέπει να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού», ανέφερε η AGTA σε δήλωση που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είναι άσκοπο να μιλάμε κάθε χρόνο για «έκτακτη κατάσταση λόγω καύσωνα» σαν να είναι κάτι καινούργιο: η κλιματική αλλαγή είναι γεγονός και εδώ και μερικά χρόνια, η εργασία στο Ρωμαϊκό Φόρουμ από τις 10:00 έως τις 16:30 είναι αφόρητη».

Η ένωση δήλωσε ότι από τις αρχές Ιουνίου έως «τουλάχιστον τα τέλη Αυγούστου», οι ώρες λειτουργίας της περιοχής του Κολοσσαίου θα πρέπει να είναι από τις 7:00 έως τις 20:15.

«Εδώ και τρία χρόνια, ζητάμε να μεταφερθεί η ώρα έναρξης λειτουργίας ολόκληρου του πάρκου στις 7:00 και να μετατεθεί η ώρα κλεισίματος κατά μία ώρα», δήλωσε η AGTA. «Αυτές οι αλλαγές θα ωφελήσουν τη δημόσια υγεία όλων: επισκεπτών, ξεναγών και άλλων εργαζομένων».

Η ένωση δήλωσε ότι οι πενιχρές συντάξεις και η οικονομική αβεβαιότητα έχουν αναγκάσει πολλά από τα μέλη της να πιέζουν τον εαυτό τους και να εργάζονται με αβάσταχτο ρυθμό για να μπορούν να συντηρήσουν τις οικογένειές τους.

«[Την Τρίτη] μια ξεναγός έφυγε για πάντα, αλλά τα τελευταία χρόνια πάρα πολλοί έχουν εγκαταλείψει αυτή τη δραστηριότητα για άλλες «ασφαλέστερες» και λιγότερο απαιτητικές δουλειές», πρόσθεσε η δήλωση. «Χρειαζόμαστε περισσότερη προστασία».

Οι αρχές του Κολοσσαίου εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους την οικογένεια της Giammarino και δήλωσαν πόσο πολύ εκτιμούσαν την «επαγγελματική της αφοσίωση». Ο υπουργός Πολιτισμού της Ιταλίας, Alessandro Giuli, δήλωσε ότι ο θάνατός της «υπογραμμίζει με τον πιο έντονο τρόπο την ανθρώπινη και επαγγελματική αξία εκείνων που, κάθε μέρα, συμβάλλουν στην προστασία και τη διατήρηση της ιστορικής και καλλιτεχνικής μας κληρονομιάς». Σε ένδειξη σεβασμού και πένθους, τα φώτα του Κολοσσαίου έσβησαν στις 9 μ.μ. την Τετάρτη.

Τον περασμένο μήνα, η εθνική ομοσπονδία ξεναγών της Ιταλίας, Federagit, ζήτησε επίσης να προωθηθεί κατά μία ώρα η έναρξη λειτουργίας του Αρχαιολογικού Πάρκου του Κολοσσαίου.