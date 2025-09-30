«Ταρακουνήθηκαν» οι Φιλιππίνες από σεισμό 6,9 Ρίχτερ - Δεν υπάρχει φόβος για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός 6,9 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 22:00 (τοπική ώρα) την Τρίτη 30/09 στις κεντρικές Φιλιππίνες, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο.

Ο σεισμός σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή, δυτικά του Παλομπόν και θα μπορούσε να προκαλέσει ένα τοπικό τσουνάμι εκτός από τις ζημιές από τη σημαντική δόνηση. Το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 11 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά του Καλάπε, ενός δήμου της επαρχίας Μπόχολ, που αριθμεί περίπου 33.000 κατοίκους.



Παρά τις αρχικές ενημερώσεις, τελικά δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι μετά τον σεισμό, ανέφερε το Κέντρο Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό.