Φιλιππίνες: Νεογέννητο βρέθηκε μέσα σε χαρτόκουτο στον δρόμο
Ευτυχώς το μωρό είναι καλά στην υγεία του, με τις αρχές να πιστεύουν ότι βρισκόταν στο σημείο για λιγότερο από μια μέρα.
Έρευνες ξεκίνησαν σε μια πόλη στις Φιλιππίνες, καθώς εντοπίστηκε ένα νεογέννητο κοριτσάκι μέσα σε χαρτοκιβώτιο στην άκρη του δρόμου. Συγκεκριμένα οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τους γονείς του νεογέννητου.
Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη 24/9, όταν μια κάτοικος ανακάλυψε το μωρό κατά μήκος ενός δρόμου στην πόλη Tuguegarao στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με δήλωση της Εθνικής Αστυνομίας των Φιλιππίνων (PNP).
Καλή η υγεία του βρέφους
Το βρέφος, που πιστεύεται ότι είναι νεογέννητο, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης Tuguegarao, όπου οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι ήταν σε καλή υγεία, σύμφωνα με το Newsflare, όπως μεταδίδει το Associated Press. Το μέσο ενημέρωσης ανέφερε ότι το μωρό ανακάλυψε μια περαστική γιαγιά.
Οι αρχές πιστεύουν ότι το μωρό βρισκόταν εκεί λιγότερο από μια μέρα, καθώς βρέθηκε με «κομμένο» ομφάλιο λώρο, σύμφωνα με το Newsflare.
Ένα συγκινητικό βίντεο έδειξε το νεογέννητο να κουνιέται μέσα σε ένα κουτί σε έναν τοίχο δίπλα στο δρόμο.
Η May Asuncion, κοινωνική λειτουργός του Γραφείου Κοινωνικής Πρόνοιας και Ανάπτυξης της πόλης, δήλωσε: «Σύμφωνα με την εξέταση, το μωρό είναι σε σταθερή κατάσταση, αλλά θα παραμείνει στο νοσοκομείο για έως και πέντε ημέρες για να βεβαιωθεί ότι είναι σε καλή υγεία», σύμφωνα με το AP.