Φιλιππίνες: Νεογέννητο βρέθηκε μέσα σε χαρτόκουτο στον δρόμο

Έρευνες ξεκίνησαν σε μια πόλη στις Φιλιππίνες, καθώς εντοπίστηκε ένα νεογέννητο κοριτσάκι μέσα σε χαρτοκιβώτιο στην άκρη του δρόμου. Συγκεκριμένα οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τους γονείς του νεογέννητου.



Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη 24/9, όταν μια κάτοικος ανακάλυψε το μωρό κατά μήκος ενός δρόμου στην πόλη Tuguegarao στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με δήλωση της Εθνικής Αστυνομίας των Φιλιππίνων (PNP).

Abandoned Baby Girl Left in Cardboard Box on Side of the Road Sparks Hunt for Her Mother

Καλή η υγεία του βρέφους

Το βρέφος, που πιστεύεται ότι είναι νεογέννητο, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης Tuguegarao, όπου οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι ήταν σε καλή υγεία, σύμφωνα με το Newsflare, όπως μεταδίδει το Associated Press. Το μέσο ενημέρωσης ανέφερε ότι το μωρό ανακάλυψε μια περαστική γιαγιά.



Οι αρχές πιστεύουν ότι το μωρό βρισκόταν εκεί λιγότερο από μια μέρα, καθώς βρέθηκε με «κομμένο» ομφάλιο λώρο, σύμφωνα με το Newsflare.



#MSNews | The Philippine National Police proves that compassion and swift action remain at the heart of public service following the rescue of a newborn child abandoned in Tuguegarao City.



At around 6:50 AM on September 24, 2025, alert citizens discovered a newborn baby girl

Ένα συγκινητικό βίντεο έδειξε το νεογέννητο να κουνιέται μέσα σε ένα κουτί σε έναν τοίχο δίπλα στο δρόμο.



Η May Asuncion, κοινωνική λειτουργός του Γραφείου Κοινωνικής Πρόνοιας και Ανάπτυξης της πόλης, δήλωσε: «Σύμφωνα με την εξέταση, το μωρό είναι σε σταθερή κατάσταση, αλλά θα παραμείνει στο νοσοκομείο για έως και πέντε ημέρες για να βεβαιωθεί ότι είναι σε καλή υγεία», σύμφωνα με το AP.