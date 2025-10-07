Το «σωσίβιο» του Μαξίμου: Ο Τσίπρας γίνεται το αντίπαλο δέος που έψαχνε ο Μητσοτάκης για συσπείρωση

Η ανακοίνωση της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα, προοίμιο της ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό, βρίσκει την κυβέρνηση να πασχίζει να επανακτήσει τη δυνατότητα να ορίζει η ίδια την πολιτική ατζέντα, η οποία τα τελευταία 24ώρα φαίνεται να κυριαρχείται από τις δικαστικές εξελίξεις γύρω από την τραγωδία των Τεμπών, αλλά και την Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο Μέγαρο Μαξίμου δεν αιφνιδιάστηκαν από τη χθεσινή εξέλιξη, εν πολλοίς προαναγγελθείσα τους τελευταίους μήνες από τη συμπεριφορά του πρώην πρωθυπουργού. Μάλιστα, στενοί συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη επιχειρούσαν χθες να βάλουν τη συγκεκριμένη εξέλιξη στις… φυσιολογικές της διαστάσεις, άλλωστε, η προοπτική επανάκαμψης του κ. Τσίπρα έχει αναλυθεί σε πολλές κλειστές κυβερνητικές συσκέψεις τους τελευταίους μήνες, ενώ η απήχηση ενός τέτοιου κόμματος έχει ήδη μετρηθεί σε φανερές και κρυφές δημοσκοπήσεις.

Εξάλλου, εδώ και μήνες η κυβέρνηση έχει προΐδεάσει για τη στάση της έναντι του πρώην πρωθυπουργού φέρνοντας σε πρώτο πλάνο τα έργα και τις ημέρες του Αλέξη Τσίπρα στο τιμόνι της χώρας την 4ετία 2015 – 2019.

«Την τελευταία φορά που είχε μιλήσει για λιμάνια, θάλασσες και φουρτούνες ο κ. Τσίπρας, ψάχναμε όλοι από ένα σωσίβιο. Γιατί θυμίζω ότι ακολούθησαν τα capital controls, οι κλειστές τράπεζες, το διχαστικό δημοψήφισμα και χρεώθηκε η χώρα μας πάνω από 100 αχρείαστα δισεκατομμύρια» ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη στην αποστροφή του πρώην πρωθυπουργού περί νέων όμορφων θαλασσών.

Μια όχι και τόσο αρνητική εξέλιξη

Επιχειρώντας να αποκωδικοποιήσουν το νέο πολιτικό σκηνικό που βρίσκεται πλέον υπό διαμόρφωση στο Μέγαρο Μαξίμου δεν θεωρούν αρνητική τη χθεσινή εξέλιξη. Μία σχολή σκέψης θεωρεί πως το νέο κόμμα Τσίπρα μπορεί να προσφέρει στη Νέα Δημοκρατία το αντίπαλον δέος, που αναζητά…εναγωνίως τα τελευταία 2 χρόνια προσδοκώντας τόσο στην επανασυσπείρωση των εκλογικών της δεξαμενών, όσο και στην επιτάχυνση των κυβερνητικών ρυθμών.

Στο ίδιο πλαίσιο θεωρούν τον κ. Τσίπρα έναν γνώριμο αντίπαλο, τον οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κατατροπώσει σε εθνικές εκλογές και στις Ευρωεκλογές του 2019, ως εκ τούτου η απουσία του άγνωστου, που ενίοτε μπορεί να γίνει και επικίνδυνο, προσθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα στον πρωθυπουργό και το κυβερνών κόμμα.

Άλλα κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι οι πρώτοι…μετασεισμοί θα καταγραφούν στο χώρο της αντιπολίτευσης, όπου η τράπουλα θεωρείται ότι θα ανακατευτεί άμεσα. Έμπειροι κομματικοί παράγοντες παρατηρούν πως ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ καλούνται άμεσα να επαναπροσδιορίσουν την πολιτική τους στρατηγική.

Η ανησυχία για το... ΠΑΣΟΚ

Για τον ΣΥΡΙΖΑ η απειλή από το πρόσωπο που τον έφερε στην εξουσία μοιάζει υπαρξιακής φύσεως, παρά την πρώτη αμήχανη εν πολλοίς αντίδραση του Σωκράτη Φάμελλου. Για το ΠΑΣΟΚ οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι οι πρώτες δημοσκοπήσεις αναμένονται καθοριστικές για το…ευμετάβλητο «θυμικό» του εσωτερικού της Χαριλάου Τρικούπη.

Στην κυβέρνηση θεωρούν πως πέραν των αναπότρεπτων διαρροών προς το κόμμα Τσίπρα, ο μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται από τον ορατό κίνδυνο να περιορίσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στα σημερινά του ποσοστά, εξανεμίζοντας την όποια προοπτική έχει εν όψει των επόμενων εκλογών. Εν τέλει, πάντως, στο Μέγαρο Μαξίμου πιστεύουν ότι η μπάλα παραμένει στο τερέν του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Εφ όσον εκπληρώσουμε τις προεκλογικές μας εξαγγελίες, είναι στο χέρι μας η έκβαση της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, ανεξαρτήτως του τι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας» σημειώνει στο flash.gr υψηλόβαθμος κυβερνητικός παράγοντας