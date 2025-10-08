Δημοσκόπηση Interview: «Αέρας» 16,2 μονάδων η ΝΔ – Ποιοι μπαίνουν στη Βουλή

Στο 31,5% βρίσκεται η ΝΔ με προβάδισμα 16,2 μονάδων στην εκτίμηση ψήφου, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της Political.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η ΝΔ συγκεντρώνει 31,5%, το ΠΑΣΟΚ 15,3%, η Ελληνική Λύση 8,2%, η Πλεύση Ελευθερίας 6,9% και το ΚΚΕ 6,5%.

Στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οι 8 στους 10 λένε «όχι ή μάλλον όχι», ενώ ένα υπολογίσιμο 16% λέει «σίγουρα ναι ή μάλλον ναι».

Στη δημοσκόπηση οι ερωτηθέντες ρωτήθηκαν και για την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και σχεδόν ένας στους δύο (47%) λέει πως έπραξε σωστά, ενώ το 28% τη χαρακτηρίζει λάθος και ένα 25% δεν έχει ξεκάθαρη γνώμη.