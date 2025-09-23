Δημοσκόπηση Interview: Πόσο κέρδισε η ΝΔ μετά τη ΔΕΘ - Πώς κρίνουν οι πολίτες Λοβέρδο και Σαμαρά

Τρεις μονάδες κέρδισε η ΝΔ σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα στις 11 Σεπτεμβρίου, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος της δημοσκόπησης της Interview για την ιστοσελίδα Politic.gr.

Το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος διαμορφώνεται στο 29,7% με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 15% (από 14,6% που είχε στις 11 Σεπτεμβρίου).

Έπονται:

-Ελληνική Λύση με 8,1% (9,8% στις 11 Σεπτεμβρίου)

-Πλεύση Ελευθερίας με 7,6% (5,6% στις 11 Σεπτεμβρίου)

-ΚΚΕ με 7,4% (8,8% στις 11 Σεπτεμβρίου)

-ΣΥΡΙΖΑ με 5,4% (4,1% στις 11 Σεπτεμβρίου)

-Κίνημα Δημοκρατίας 4,4% (4,2% στις 11 Σεπτεμβρίου)

-Φωνή Λογικής με 4,2% (4,9% στις 11 Σεπτεμβρίου)

-ΜέΡΑ25 με 4% (4,2% στις 11 Σεπτεμβρίου)

-Νέα Αριστερά με 2,8% (2,6% στις 11 Σεπτεμβρίου)

-ΝΙΚΗ με 1,5% (2,3% στις 11 Σεπτεμβρίου)

Στο ερώτημα ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας, οι πολίτες επιλέγουν Κυριάκο Μητσοτάκη με 29,9%, ενώ τα ποσοστά των υπολοίπων διαμορφώνονται ως εξής: Νίκος Ανδρουλάκης με 11,1%, Ζωή Κωνσταντοπούλου με 6,2%, Κυριάκος Βελόπουλος και Δημήτρης Κουτσούμπας με 4,7% έκαστος, Στέφανος Κασσελάκης με 3,7% και Σωκράτης Φάμελλος με 3%.

Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι στις απαντήσεις προηγείται o «Κανένας» με ποσοστό 33,5%.

Προσχώρηση Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ και «επιστροφή» Σαμαρά

Για την προσχώρηση Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία, μεταξύ των ψηφοφόρων του κυβερνώντος κόμματος, το 53% την κρίνει θετικά, το 42% αρνητικά και το 5% δεν εκφράζει άποψη ενώ στο ερώτημα για το αν ο Αντώνης Σαμαράς πρέπει να επιστρέψει στη ΝΔ, το 62% απαντά «όχι/μάλλον όχι», το 22% «ναι/μάλλον ναι» και το 16% δεν παίρνει θέση.

Στο ερώτημα, τέλος, τι πληγώνει περισσότερο το πολιτικό σύστημα, οι πολίτες απαντούν: η διαφθορά και η διαπλοκή με 31%, τα σκάνδαλα με 25%, οι ανεκπλήρωτες υποσχέσεις με 14%, η έλλειψη έμπνευσης από τους πολιτικούς αρχηγούς με 11% και η ανησυχία για «υποχωρητικότητα στα εθνικά θέματα» με 9%.