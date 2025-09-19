Μισογεμάτο το ποτήρι του ΠΑΣΟΚ αλλά ο Ανδρουλάκης κυνηγάει το θαύμα

Μισογεμάτο προσπαθούν να δουν στο ΠΑΣΟΚ το ποτήρι των δημοσκοπήσεων μετά τη ΔΕΘ. Ρεαλιστικά μιλώντας, δεν περίμεναν αλλαγή συσχετισμών. Τι λένε όμως; Ότι μέσα σε ελάχιστες ημέρες από την παρουσίαση του προγραμματικού σχεδίου του στη Θεσσαλονίκη, ο Ανδρουλάκης κατάφερε να αποσπάσει πολύ ικανοποιητικά ποσοστά αποδοχής και να ανεβάσει τα ποσοστά του κόμματος. Στον ισχυρισμό αυτό, αντέτεινα στον καλό συνομιλητή μου: «Καλά, μισή με μία μονάδα ανέβηκε, δεν είναι για πανηγυρισμούς».

Η απάντηση – εκτίμηση που μου έδωσαν από το επιτελείο της Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι η ΔΕΘ ήταν για το ΠΑΣΟΚ ένα ορόσημο και ένα θετικό σημείο καμπής. Άφησε, σημειώνουν, ισχυρό αποτύπωμα, απλά χρειάζεται χρόνος και επεξήγηση για να εμπεδωθεί στην κοινωνία, η οποία είναι με όλους δύσπιστη ως καχύποπτη.

Με ενημέρωσαν μάλιστα ότι, σε αυτή την κατεύθυνση, ετοιμάζουν να κάνουν συνεντεύξεις Τύπου σε διάφορες περιοχές της χώρας με κορυφαία στελέχη και βουλευτές με αποκλειστικό αντικείμενο το πρόγραμμα.

Με άλλα λόγια, πιστεύουν ότι ο κ. Ανδρουλάκης σκαρφάλωσε επιτυχημένα αυτό τον σκόπελο κι από εδώ και πέρα η πορεία και οι δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ θα πηγαίνουν μόνο προς τα πάνω. Πόσο κι αν θα απειλήσει τη ΝΔ κάποια στιγμή, δεν πήρα κάποια πολύ σαφή απάντηση...

Επίσης, δεν παραλείπουν να υπογραμμίσουν το προβάδισμα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης έναντι του Αλέξη Τσίπρα στους κεντρώους ψηφοφόρους, αν και ο πρώην πρωθυπουργός είχε βραχεία κεφαλή στο σύνολο του δείγματος του κεντροαριστερού κοινού. Τώρα, αν τελικά θα κάνει κόμμα, είναι άλλο θέμα, δεν επεκτάθηκα...

Συμπερασματικά: Ο Ανδρουλάκης έχει δηλώσει ότι η πολιτική είναι πεδίο εκπλήξεων και ανατροπών και πιστεύει ότι στην περίπτωσή του, κάτι τέτοιο θα γίνει εφικτό ως τις εκλογές. Από τη δική του οπτική, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν δει και λίγα τα ματάκια μας αλλά οι μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις, μετά ΔΕΘ, δεν δείχνουν αλλαγή συσχετισμών.

Εγώ θα το εκφράσω λιγότερο κομψά, λέγοντας ότι κυνηγάει το θαύμα. Γίνονται όμως θαύματα στις μέρες μας;