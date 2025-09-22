Οι δημοσκοπήσεις της ΔΕΘ: Μακριά από την αυτοδυναμία η ΝΔ, μακριά από την πολιτική αλλαγή το ΠΑΣΟΚ

«Αναιμική» ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας (ΝΔ), αλλά μακριά από τον στρατηγικό στόχο της αυτοδυναμίας, απουσία καθαρής εναλλακτικής δύναμης διακυβέρνησης, αλλά και πολλαπλά αντιφατικά στοιχεία, καταγράφουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις δημοσκοπήσεις που πραγματοποιήθηκαν στον απόηχο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Τα πρώτα «καμπανάκια»

Τα «καμπανάκια» που «ηχούν» είναι αρκετά, τόσο για την κυβέρνηση, όσο και για την αντιπολίτευση. Ωστόσο, οι έρευνες θα έχουν προκαλέσει, πιθανότατα, προβληματισμό στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς τα μέτρα στήριξης που εξήγγειλε από τη συμπρωτεύουσα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μάλλον δεν είχαν τα αναμενόμενα, για το κυβερνητικό «στρατόπεδο», αποτελέσματα.

Αν και οι επόμενες κάλπες δείχνουν να βρίσκονται μακριά, φαίνεται ότι παράγοντες όπως η πιθανή επαναφορά του Αλέξη Τσίπρα και του Αντώνη Σαμαρά, αλλά και η πίεση που αισθάνονται οι πολίτες από τη γενικευμένη ακρίβεια και οικονομική ανασφάλεια, ενδεχομένως να «ανακατέψουν» το πολιτικό σκηνικό.

Μπροστά η ΝΔ, αλλά…

Αν μπορεί κάτι καταγραφεί ως δεδομένο με βάση τις έρευνες του τελευταίου δεκαήμερου (Opinion Poll/Action24, Pulse/Σκάι, MRB/OPEN, Metron Analysis/Mega), είναι πως η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να προηγείται ως προς την εκτίμηση ψήφου. Και μάλιστα, με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ.

Πιο συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα φαίνεται ότι κινείται πέριξ του ποσοστού των ευρωεκλογών, καταγράφοντας από 28,1% (MRB/Open) έως 30,5% (Opinion Poll/Action24). Ωστόσο, τα ποσοστά της «γαλάζιας» παράταξης δεν φαίνεται να έχουν αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με τις τελευταίες μετρήσεις του καλοκαιριού – πριν δηλαδή την ανακοίνωση του πακέτου των φοροαπαλλαγών που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.

Στην καλύτερη των περιπτώσεων, σημειώνει «αναιμική» ανάκαμψη από 0,5% (Pulse/Σκάι) μέχρι 0,7% (Opinion Poll/Action24). Στο «κακό σενάριο» εμφανίζει μείωση των ποσοστών της κατά 0,5% (Metron Analysis/Mega) ως 1,6% (MRB/Open).

Από τα παραπάνω στοιχεία καθίσταται σαφές ότι τα κυβερνητικά μέτρα, σε πρώτη φάση, δεν είχαν την απήχηση που θα περίμεναν από το πρωθυπουργικό περιβάλλον.

«Ναι» στην «αλλαγή»...

Αν κάτι θα έπρεπε να ανησυχεί ιδιαιτέρως την κυβέρνηση, αυτό είναι οι απαντήσεις των πολιτών σε ένα ερώτημα της έρευνας της Metron Analysis/Mega. Και αυτό, διότι το «χαρτί» της σταθερότητας που συχνά, πυκνά επικαλείται ο πρωθυπουργός, δεν φαίνεται να πείθει – τουλάχιστον, στην παρούσα φάση.

Στο ερώτημα «πολιτική σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή;», το 62% των ερωτώμενων απαντάει «πολιτική αλλαγή» και μόλις το 37% «πολιτική σταθερότητα». Μάλιστα, στους κεντρώους ψηφοφόρους -που εν πολλοίς αποτελούν μια μεγάλη «δεξαμενή» για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το ποσοστό υπέρ της «αλλαγής» φθάνει στο 56%, έναντι 43% που ζητούν «σταθερότητα».

… με την αντιπολίτευση εκτός κυβερνητικού «κάδρου»

Και ενώ η Νέα Δημοκρατία δείχνει δυσκολία στο να ανακάμψει και να επιδιώξει τον στρατηγικό στόχο της τρίτης συνεχόμενης νίκης, με ποσοστά αυτοδυναμίας και τους πολίτες να αναζητούν την «πολιτική αλλαγή», κανένα από τα υπάρχοντα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν μοιάζει ικανό να απειλήσει την πρωτιά της αλλά ούτε και το πρωθυπουργικό προφίλ του Κυριάκου Μητσοτάκη που προηγείται με τεράστιες διαφορές σε όλες τις δημοσκοπήσεις στο σχετικό ερώτημα του παραβάν: ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα.

Το ΠΑΣΟΚ δείχνει να σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση και να σημειώνει μικρή άνοδο, μετά το πρόγραμμα που εξήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη, κερδίζοντας από 0,5% (Pulse/Σκάι) - (Metron Analysis/Mega) ως 2,5% (Opinion Poll/Action24), κινούμενο σε όλες τις έρευνες κοντά στο από 13,6% ως 14%.

Ωστόσο, απέχει σε όλες τις μετρήσεις από 14 ως 15 μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία, καθιστώντας ιδιαίτερα δύσκολη οποιαδήποτε συζήτηση για ανατροπή της κατάστασης και την επίτευξη της πρωτιάς στις επόμενες εκλογές, που έθεσε ως στόχο ο πρόεδρος του από τη ΔΕΘ.

Από εκεί και πέρα, πτώση -και μάλιστα αισθητή- των ποσοστών της από 1,5% (Pulse/Σκάι) ως 4,5% (MRB/Open) καταγράφει η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Ενισχυμένη δείχνει η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, από 1% (Opinion Poll/Action24) ως και 2,5% (Metron Analysis/Mega), ενώ χαμηλά κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ, που καταγράφει ποσοστά από 4,2% (Opinion Poll/Action24) ως 7% (Pulse/Σκάι).

Τα «ερωτηματικά» Τσίπρας-Σαμαράς

Τις αντιδράσεις των πολιτών σε μια ενδεχόμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, σε ρόλο πρωταγωνιστή στο πολιτικό σκηνικό, καταγράφουν οι έρευνες των τελευταίων ημερών. Στη μέτρηση της Opinion Poll, για το Action24, στο ερώτημα αν θα ψηφίζατε ένα κόμμα Τσίπρα, το 63,5% δηλώνει με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορούσε να το ψηφίσει.

Στον αντίποδα, αν και μόλις το 6,5% των συμμετεχόντων στην έρευνα δηλώνει ότι θα ψηφίσει σίγουρα ένα νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, ένα 25,3% δήλωσε ότι θα μπορούσε να το πράξει – γεγονός που καταγράφει μια αρκετά μεγάλη δυνητική εκλογική «δεξαμενή» για τον πρώην πρωθυπουργό. Στις υπόλοιπες έρευνες, η δυνητικοί ψηφοφόροι του Αλ.Τσίπρα, κινούνται ανάμεσα στο 20% με 25%. Στην περίπτωση δημιουργίας κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνης Σαμαρά, στην έρευνα της MRB/Open, οι πολίτες απαντούν κατά 80,7% ότι δεν θα το ψήφιζαν, αναφέρει η δημοσκόπηση, με μόλις 14,1% να δηλώνουν ότι θα το ψήφιζαν.