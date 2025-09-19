LIVE - Μητσοτάκης: «Άλλοι μιλούν για πατριωτικούς φόρους, εμείς κάνουμε πατριωτικές φοροελαφρύνσεις»

O Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνεται προς τους βουλευτές στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας (ΝΔ) η οποία αναμένεται να εκλέξει νέο γραμματέα τον βουλευτή Λάρισας Μάξιμο Χαρακόπουλο.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 21 Αυγούστου.

Φωτ. Eurokinissi

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την ομιλία του με αναφορά στον Απόστολο Βεσυρόπουλο. «Χάσαμε έναν ευγενή και άξιο συνάδελφο, το παράδειγμά του θα δείχνει πάντα το δρόμο σε όσους ακολουθούν» είπε ο Πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για τις ανακοινώσεις που έκανε στη Θεσσαλονίκη τονίζοντας την έμπρακτη στήριξη της μεσαίας τάξης, των νέων και της οικογένειας «πρωτίστως με διαρκείς μειώσεις φόρων, να αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα και τους μισθούς ως ανάχωμα απέναντι στη διεθνή ακρίβεια» προσέθεσε.

«Η ΝΔ είναι το κόμμα των πολλών όταν προωθούμε φοροελαφρύνσεις που αφορούν 4 εκατ. συμπολίτες μας» είπε ο κ. Μητσοτάκης λέγοντας μάλιστα πως οι νέοι που θα ωφεληθούν από τη νέα φορολογική πολιτική της κυβέρνησης είναι περίπου 300.000.

670.000 συνταξιούχοι, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, μέσα στα επόμενα δυο χρόνια «λυτρώνονται από την προσωπική διαφορά».

Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε από τους βουλευτές του να προβάλουν την παρέμβαση της κυβέρνησης για την επιστροφή ενός ενοικίου έως 800 ευρώ τον Νοέμβριο, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση προσβλέπει σε μεγαλύτερη φορολογική συμμόρφωση των ιδιοκτητών. «Εάν αυτό γίνει τότε είμαι ανοικτός να συζητήσω και περαιτέρω μείωση στη φορολόγηση των ενοικίων από τον επόμενο χρόνο» τόνισε.

«Η μείωση της φορολογίας ισοδυναμεί με μία πραγματική αύξηση μισθών είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους προτείνουν συμπληρωματικά μέτρα όπως η μείωση του ΦΠΑ ή ο 13ος μισθός για όσους απασχολούνται στο δημόσιο» είπε ο κ. Μητσοτάκης επαναλαμβάνοντας πως ο δημοσιονομικός χώρος εξαντλήθηκε με τα όσα ανακοινώθηκαν στη Θεσσαλονίκη.

«Άλλοι μιλούν για πατριωτικούς φόρους, εμείς κάνουμε πατριωτικές φοροελαφρύνσεις»

«Δεν πρόκειται ποτέ αυτή η παράταξη να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, θα ζούμε στο πλαίσιο των πραγματικών μας δυνατοτήτων» είπε ο κ. Μητσοτάκης και απευθυνόμενος προς την αντιπολίτευση τόνισε πως μόνο η πρόταση για τον 13ο μισθό κοστίζει 1.3 δισ. ευρώ δηλαδή το 80% του δημοσιονομικού χώρου που είχε στη διάθεσή της η κυβέρνηση.

«Για τον ΦΠΑ ας μιλήσουν με την Τράπεζα της Ελλάδας και ας δουν τα παραδείγματα σε Ελλάδα και Ισπανία. Μειώσαμε εμείς τον ΦΠΑ στον καφέ αλλά μείωση στην τιμή δεν είδαμε. Το παράλογο όχι της αντιπολίτευσης μετατρέπεται στο ναι στο τίποτα».

είπε ο κ. Μητσοτάκης.

«Είναι πολλά τα κόμματα στην αντιπολίτευση, καμία ουσιαστική αντιπρόταση. Όταν άλλοι μιλούν για πατριωτικούς φόρους και βάφουν πράσινα τα δικά τους λεφτόδεντρα, εμείς κάνουμε πράξη τις πατριωτικές φοροελαφρύνσεις» είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.