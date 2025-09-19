Γνώμες Πολιτική Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) Κοινοβουλευτική Ομάδα Κυριάκος Μητσοτάκης Μάξιμος Χαρακόπουλος

Εξελέγη ο Μάξιμος Χαρακόπουλος Γενικός Γραμματέας της Κ.Ο. της ΝΔ: «Να ασκείτε έλεγχο στην κυβέρνηση»

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι ο νέος Γενικός Γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας. Ζήτησε από τους «γαλάζιους» βουλευτές να ασκούν κοινοβουλευτικό έλεγχο προς την κυβέρνηση.

«Η Κοινοβουλευτική Ομάδα πρέπει να συνεχίσει να είναι ο δίαυλος ανάμεσα στην κοινωνία και την κυβέρνηση, γιατί οι βουλευτές αφουγκράζονται τα αιτήματα των πολιτών και κάθε περιφέρειας» τόνισε ο Μάξιμος Χαρακόπουλος ο οποίος εξελέγη Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας (ΝΔ)

«Η Ελλάδα έχει γίνει υπόδειγμα πολιτικής σταθερότητας επί Κυριάκου Μητσοτάκη και η χώρα καταγράφει σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ η ΝΔ, 6 χρόνια μετά, παραμένει πρώτη δύναμη απέναντι σε μια κατακερματισμένη αντιπολίτευση» τόνισε ο κ. Χαρακόπουλος ο οποίος ζήτησε τη συμμετοχή των βουλευτών της ΝΔ στην προώθηση του κυβερνητικού έργου. 

«Όταν ο κοινοβουλευτικός έλεγχος ασκείται από τους βουλευτές μας είναι σημαντικό. Τα σημαντικά θέματα πρέπει να τίθενται υπεύθυνα από εμάς, με προτάσεις, αντί για τον λαϊκισμό και τις υπερβολές της αντιπολίτευσης». 

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, βουλευτής Λάρισας, όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα «είναι μια ψύχραιμη φωνή που έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα στο κόμμα και στη Βουλή». 

