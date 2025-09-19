Breaking news icon BREAKING
Η πατριωτική γραβάτα του Μάξιμου με τις ελληνικές σημαίες

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ avatar
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

Παλιά καραβάνα ο Μάξιμος Χαρακόπουλος - νέος γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ - άκουσε τα εύσημα του Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος είπε για τον βουλευτή Λάρισας ότι έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα εντός και εκτός Βουλής αλλά και σε κυβερνητικές θέσεις. 

Για τους νεότερους να γράψω μόνο ότι ο Χαρακόπουλος ακόμα και όταν είχε υπουργικό χαρτοφυλάκιο ποτέ μα ποτέ δεν παραμελούσε τα βουλευτικά του καθήκοντα σε κάθε απίθανη γωνιά της Θεσσαλίας. 

Ο Μάξιμος πάντως «με το καλημέρα» έκλεψε τις εντυπώσεις με τη γραβάτα που επέλεξε. Μια μπλε με μικρές ελληνικές σημαίες - απόχρωση σκούρα και όχι σαν την γαλάζια που φορά συχνά πυκνά ο Βασιλιάς Κάρολος...

Eurokinissi
Eurokinissi

