Η πατριωτική γραβάτα του Μάξιμου με τις ελληνικές σημαίες

Παλιά καραβάνα ο Μάξιμος Χαρακόπουλος - νέος γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ - άκουσε τα εύσημα του Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος είπε για τον βουλευτή Λάρισας ότι έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα εντός και εκτός Βουλής αλλά και σε κυβερνητικές θέσεις.

Για τους νεότερους να γράψω μόνο ότι ο Χαρακόπουλος ακόμα και όταν είχε υπουργικό χαρτοφυλάκιο ποτέ μα ποτέ δεν παραμελούσε τα βουλευτικά του καθήκοντα σε κάθε απίθανη γωνιά της Θεσσαλίας.

Ο Μάξιμος πάντως «με το καλημέρα» έκλεψε τις εντυπώσεις με τη γραβάτα που επέλεξε. Μια μπλε με μικρές ελληνικές σημαίες - απόχρωση σκούρα και όχι σαν την γαλάζια που φορά συχνά πυκνά ο Βασιλιάς Κάρολος...