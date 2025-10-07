Πηγές ΝΔ: Έκθετη η αντιπολίτευση μετά την αποστολή του σημειώματος Βάρρα από τον Γιώργο Μυλωνάκη

Πηγές της ΝΔ εκτιμούσαν πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης βρήκαν «πλήρως εκτεθειμένα», μετά την αποστολή από τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη του ενημερωτικού σημειώματος που είχε λάβει από τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα.



Όπως επισήμανε η ίδια πηγή ενημέρωσης: «Τελικά αποκαλύφθηκε ότι όπως είχε δηλώσει ο κ. Μυλωνάκης και από το βήμα της Βουλής ότι ήταν ένα άτυπο, εσωτερικό κείμενο, που του εστάλη μέσω εφαρμογής στο κινητό του τηλέφωνο και όχι επίσημο έγγραφο, που απαιτεί συγκεκριμένη διαδικασία, πρωτοκόλληση κλπ. Και σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο του σημειώματος τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εκτέθηκαν εκ νέου καθώς επιβεβαιώθηκαν πλήρως όσα είπε ο κ. Μυλωνάκης στη Βουλή σχετικά με την ενημέρωση που είχε ζητήσει τον Ιούνιο του 2025 από τον κ. Βάρρα, νυν σύμβουλο της κυβέρνηση, για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος πληρωμών και ενισχύσεων».



Κατά τις «γαλάζιες» πηγές, από την ανάλυση του Γρηγόρη Βάρρα προκύπτει πως επί ΣΥΡΙΖΑ, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε στενό συντονισμό με την τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προχώρησε σε παράνομες μεθοδεύσεις και απατηλές συμβάσεις δικαιοχρησίας.



«Ένα ακόμη κομβικό σημείο αφορά την «τεχνική λύση», που θεσπίστηκε κατ’ εξαίρεση μόνο για το 2014, ώστε η Ελλάδα να μη χάσει τις ενισχύσεις εκείνης της χρονιάς. Ωστόσο, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αντί να προχωρήσει σε πραγματική μεταρρύθμιση και αποκατάσταση της νομιμότητας, συνέχισε να εφαρμόζει την τεχνική λύση και μάλιστα την επεξέτεινε αυθαίρετα σε άλλα μέτρα επιδοτήσεων», αναφέρουν οι ίδιες πηγές, σχολιάζοντας πως «αυτή η αυθαιρεσία είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα θολό πλαίσιο διαχείρισης, χωρίς έλεγχο, χωρίς διαφάνεια και με σαφή πολιτική ευθύνη».