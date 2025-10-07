Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Γρ. Βάρρας δέχθηκε να εξεταστεί από τους βουλευτές-659 σελίδες το υπόμνημά του

Να δεχθεί την εξέταση από τους βουλευτές αποφάσισε ο Γρηγόρης Βάρρας. Μετά από τη διακοπή της συνεδρίασης, η διαδικασία συνεχίστηκε κανονικά, με τους βουλευτές των κομμάτων να υποβάλουν ερωτήσεις στο μάρτυρα.

Νωρίτερα ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε γραπτό υπόμνημα 659 (!) σελίδων στην εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αμέσως μετά από την εισαγωγική του τοποθέτηση, δηλώνοντας πως δεν επιθυμεί να δεχθεί τις ερωτήσεις της αντιπολίτευσης, προκαλώντας την οξεία αντίδραση των κομμάτων που κατήγγειλαν πως η όλη διαδικασία τινάζεται στον αέρα.

Διακοπή λόγω της άρνησης Βάρρα να εξεταστεί

Για μια ώρα διέκοψε τη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής ο πρόεδρος, Ανδρέας Νικολακόπουλος, συνιστώντας στον μάρτυρα Γρηγόρη Βάρρα να «σκεφτεί σοβαρά τι θα κάνει», ξεκαθαρίζοντας πως η επιτροπή επιφυλάσσεται να ασκήσει όλα τα νόμιμα δικαιώματά της.

Ο «γαλάζιος» πρόεδρος γνωστοποίησε στον Γρηγόρη Βάρρα τις νομικές συνέπειες που απορρέουν από την άρνησή του να καταθέσει, διαβάζοντάς του το σχετικό απόσπασμα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

«Είχαμε αυτές τις ημέρες την έλευση της κυρίας Κοβέσι η οποία έκανε δηλώσεις. Ανάμεσα στις δηλώσεις της είναι και η ενόχληση κάποιων μαρτύρων κατάθεσης. Αυτό προσπαθώ να προστατεύσω. Εμένα», απάντησε ο μάρτυρας.

«Σας απειλούν;» τον ρώτησε η Μιλένα Αποστολάκη. «Όχι, κανένας», απάντησε εκείνος. «Τότε τι είναι αυτά που λέτε;», επέμεινε εκείνη.

Λίγο αργότερα, η συνεδρίαση διακόπηκε. «Τον αφήνουμε μια ώρα να σκεφτεί. Μετά θα αποφασίσουμε συλλογικά τι θα πράξουμε», είπε ο πρόεδρος της επιτροπής μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Βαριά εκτεθειμένη η κυβέρνηση από την κατάθεση Βάρρα



Η κυβέρνηση είναι «βαριά εκτεθειμένη» μετά από την κατάθεση Βάρρα, εκτιμά το ΠΑΣΟΚ, με πηγές του κόμματος να επισημαίνουν πως ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, «αποκάλυψε ότι ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης απαίτησε την παραίτησή του, γιατί «έκανε καλά τη δουλειά του» και «ξεκάρφωνε ανομίες»».



«Ο ίδιος αποκάλυψε ότι δεχόταν πίεση από τον τεχνικό σύμβουλο, την Neuropublic, εταιρεία του κύριου Γαργαλάκου για να προχωρήσει σε παράνομες πληρωμές, ενώ ο ίδιος αρνήθηκε. Η απομάκρυνσή του, όπως ο ίδιος ανέφερε, έγινε κατ’ απαίτηση της Neuropublic με εκτελεστή τον Μάκη Βορίδη», αναφέρουν οι ίδιες πηγές, καταγγέλλοντας πως η κατάθεση του μάρτυρα αποκαλύπτει «ένα δίκτυο αλληλοεξυπηρετήσεων» και «σχέσεις βαθιά διαπλεκόμενες» που δημιούργησαν ένα «παρακρατικό μηχανισμό επιρροής, ο οποίος επιχείρησε να ελέγξει τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Χαρακτηριστικό του βάθους του δικτύου είναι ότι ο κ. Βάρρας δέχθηκε πιέσεις από τον γενικό γραμματέα του υπουργείου κύριο Στράτακο προκειμένου να σταματήσει ο έλεγχος που ασκούσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στη γυναίκα του κ. Ξυλούρη, του περιβόητου Φραπέ!», υποστηρίζουν οι ίδιες πηγές.



Πηγές ΝΔ: Απαραίτητη η κατάθεση του στενού συνεργάτη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Μπουνάκη



Νωρίτερα, πηγές της ΝΔ τόνιζαν πως «οι αποκαλύψεις των τελευταίων 24ώρων για την εμπλοκή του Νίκου Μπουνάκη, πρώην υποψήφιου βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και στενού συνεργάτη του Νίκου Ανδρουλάκη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κρίνουν απολύτως απαραίτητη την κλήση του στην εξεταστική».



Οι ίδιες πηγές επεσήμαιναν πως «η αποκάλυψη για την εμπλοκή του κ. Μπουνάκη δεν είναι η μόνη. Είχε προηγηθεί η υπόθεση του κ. Αντωνόπουλου, γραμματέα της Νομαρχιακής σας στο Ηράκλειο, που δήλωνε εκατοντάδες στρέμματα ως βοσκοτόπια σε Τήνο και Εύβοια, και αναγκάστηκε να παραιτηθεί και να επιστρέψει τα χρήματα».

Με βάση τα παραπάνω, η Νέα Δημοκρατία προτείνει να κληθούν να καταθέσουν ενώπιον της εξεταστικής πέντε στελέχη του ΠΑΣΟΚ οι οποίοι, όπως υποστηρίζεται, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.



Ο λόγος για τον Νίκος Μπουνάκη, ιδιοκτήτης εταιρίας συνδεδεμένη με ΚΥΔ, τον Σταύρο Τζεδάκη, αντιπεριφερειάρχη Κρήτης αρμόδιο για το πρωτογενή τομέα, τον Λάμπρο Αντωνόπουλο, πρώην πρόεδρο νομαρχιακής ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου, τον Μιχάλη Σαρρή, περιφερειακός σύμβουλο Ρεθύμνου και τον Γιάννη Κυριακάκη λογιστή, συνεργαζόμενο μέχρι πρότινος με την ΚΥΔ του κ. Μπουνάκη.