ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες αιχμές Βάρρα σε Βορίδη - Επέμεινε να τον κατηγορεί για απόπειρα παρέμβασης

Σταθερά στο στόχαστρο του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα, βρίσκεται ο Μάκης Βορίδης. Κατά τη μαραθώνια και επεισοδιακή κατάθεσή του, αφότου τον χαρακτήρισε ως «εκτελεστή» της απομάκρυνσής του από τον Οργανισμό, ο μάρτυρας επέμεινε να τον κατηγορεί για απόπειρα παρέμβασης.



«Για ποιο λόγο δεν δημοσιεύσατε την προκήρυξη για τον τεχνικό σύμβουλο; Σας εμπόδισε ο υπουργός;», ρώτησε τον μάρτυρα ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βρεττάκος, με τον ίδιο να απαντά: «βεβαιότατα».



«Πώς σας πίεσε, την ώρα που ήταν δικό σας θέμα η προκήρυξη;», επέμεινε ο βουλευτής και τότε ο Γρηγόρης Βάρρας απάντησε, παραπέμποντας σε συνομιλία του με τον υπουργό, παρουσία των δύο αντιπροέδρων του Οργανισμού.



Όπως κατέθεσε: «Σε αυτή την ερώτηση που του έκανα του υπουργού, να σας το κάνω κιόλας (σ.σ. έκανε τη σχετική χειρονομία). “Θα σου πάρουν το κεφάλι”, μου λέει, οπότε δεν ήθελα να δημιουργηθεί οποιαδήποτε κρίση».



Αυτή την ώρα καταθέτει στην εξεταστική επιτροπή η Γεωργία Αθανασάκη, πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.