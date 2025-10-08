Στο κόκκινο η κόντρα ΝΔ-ΠΑΣΟΚ: Παρέμβαση συνεργάτη του Ανδρουλάκη στον ΟΠΕΚΕΠΕ για 400.000 ευρώ

Στα «μαχαίρια» παραμένουν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο την εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πλειοψηφία σήκωσε για δεύτερη φορά το γάντι στη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς μετά από το χθεσινό της αίτημα για κλήση του «πράσινου» Νίκου Μπουνάκη, καταγγέλλει τώρα παρέμβαση στον Οργανισμό στενού συνεργάτη του Νίκου Ανδρουλάκη για συγκεκριμένη υπόθεση.

Πηγές της ΝΔ εκτιμούσαν πως εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για στενό συνεργάτη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος, όπως υποστηρίζουν, παρενέβη προκειμένου να διαγραφεί ποσό ύψους 400.000 ευρώ, ζητώντας απαντήσεις από τη Χαριλάου Τρικούπη.

Επικαλούμενη ειδικότερα την κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα, η ίδια πηγή πληροφόρησης υποστήριζε πως ο μάρτυρας, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Διονύση Ακτύπη, «επιβεβαίωσε ότι ο Μόσχος Κορασίδης παλαιό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ως αποσπασμένος υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή ΠΑΣΟΚ Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, εμφανίζεται να έχει προωθήσει στον πληρεξούσιο δικηγόρο των Γιώργου και Αθανασίου Μιάουρα μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την αιτιολόγηση των δήθεν αρνήσεων υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ για την παροχή στοιχείων».

Τι καταγγέλλουν κυβερνητικές πηγές

Όπως περιέγραφαν οι πηγές της πλειοψηφίας: «Συγκεκριμένα, στις 8 Ιουλίου 2020 (εννέα χρόνια μετά την έναρξη της υπόθεσης), τέσσερα διευθυντικά στελέχη του Οργανισμού λαμβάνουν email του πληρεξούσιου δικηγόρου των δύο αγροτών που τους έχουν επιβληθεί πρόστιμα 400.000 ευρώ αχρεώστητα από το ΣΔΟΕ Κατερίνης και τον ΟΠΕΚΕΠΕ Θεσσαλονίκης. Το περίεργο στην όλη υπόθεση είναι ότι οι ενστάσεις του πληρεξούσιου δικηγόρου της «υπόθεσης Μιάουρα» είχαν σταλεί από το email του κ. Κορασίδη το προηγούμενο βράδυ, δηλαδή στις 7 Ιουλίου 2020 και ώρα 10.34 μ.μ. Ένα χρόνο μετά την παρέμβαση Κορασίδη, ο οποίος σήμερα είναι στενός συνεργάτης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, κ. Ν. Ανδρουλάκη και τον συμβουλεύει για αγροτικά θέματα (!), συστήνεται δευτεροβάθμια επιτροπή για την επίλυση της διαφοράς των 400.000 ευρώ, παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για υπόθεση του 2011 (επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και Γιώργου Παπανδρέου), δηλαδή εννέα χρόνια πριν».

Οι «γαλάζιες» πηγές πρόσθεταν πως σύμφωνα με όσα έχει καταθέσει ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος, «ο οποίος κινείται και αυτός στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, απαγόρευσε στην νομική υπηρεσία να ασκήσει πολιτική αγωγή και παρουσιάστηκε ο ίδιος προκειμένου να απαλλαγεί - όπως και έγινε - των κατηγοριών ο «σύντροφος» Μιάουρας. Οι κατηγορίες αφορούσαν πλαστογραφία και διακεκριμένη απάτη που η ευρωπαϊκή εισαγγελία είχε αποδώσει».