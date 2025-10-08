Λαζαρίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Ανδρουλάκης οφείλει να απομακρύνει τον στενό του συνεργάτη

Να απομακρύνει τον συνεργάτη του Μόσχο Κορασίδη έπειτα από τα όσα, όπως υποστηρίζει η ΝΔ, αποκαλύφθηκαν για εμπλοκή του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητά η Νέα Δημοκρατία από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη.

Όπως ανέφερε ο Μακάριος Λαζαρίδης:

«Ο κ. Ανδρουλάκης οφείλει να απομακρύνει τον στενό του συνεργάτη Μ. Κορασίδη» Η Νέα Δημοκρατία αποκάλυψε την εμπλοκή του κ. Μόσχου Κορασίδη, στενού συνεργάτη και φίλου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, κ. Νίκου Ανδρουλάκη σε υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 400.000 ευρώ.

Ο κ. Κορασίδης σε δήλωση του επιβεβαίωσε την αποκάλυψη της Νέας Δημοκρατίας. Περιμένουμε τώρα από τον κ. Ανδρουλάκη να πράξει τα δέοντα. Δηλαδή να απομακρύνει το στενό του συνεργάτη, κάτι άλλωστε το οποίο έχει ζητήσει για στελέχη του ΠΑΣΟΚ που εμπλέκονται στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και ο κ. Δούκας».

ΠΑΣΟΚ: Στον «κουβά» οι «αποκαλύψεις» της ΝΔ

Το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε έντονα και σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι ο κ. Λαζαρίδης «εκτίθεται επιχειρώντας να δώσει τα διαπιστευτήρια του στο Μαξίμου».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Ο κ. Λαζαρίδης εκτίθεται επιχειρώντας να δώσει τα διαπιστευτήρια του στο Μαξίμου. Του θυμίζουμε ότι κάτι ανάλογο έπραξαν και άλλοι συνάδελφοι του Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που εμφανίζονταν «βασιλικότεροι του Βασιλέως» σε Εξεταστικές Επιτροπές θυσιάζοντας την προσωπική τους πολιτική αξιοπιστία για να καλύψουν την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αλλά προφανώς δεν είναι κάτι που ενδιαφέρει τον κ. Λαζαρίδη, έναν Βουλευτή που έκανε οικογενειακή «καριέρα» στην Ομάδα Αλήθειας με τις ύποπτες χρηματοδοτήσεις. Οι «αποκαλύψεις» της Νέας Δημοκρατίας πάνε …κουβά καθημερινά, γιατί όση λάσπη και να πετάξουν, η αλήθεια πάντα βγαίνει στην επιφάνεια. Υπομονή, θα πιείτε πολλά πικρά ποτήρια στην εξεταστική επιτροπή.