Φουλ επίθεση ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ομολογία επαφών και διαμεσολάβησης από τον συνεργάτη του Ανδρουλάκη»

Επιμένει η Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) στο ζήτημα που έχει προκύψει με τον «πράσινο» Μόσχο Κορασίδη, με πηγές του κόμματος να κάνουν λόγο για «ομολογία επαφών και διαμεσολάβησης από τον στενό συνεργάτη του Νίκου Ανδρουλάκη» σε υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 400.000 ευρώ.



«Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί», σχολιάζουν «γαλάζιες» πηγές, εκτιμώντας πως η Χαριλάου Τρικούπη είναι «έκθετη», καθώς το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, «ομολόγησε πως «ο δικηγόρος επικοινώνησε μαζί μου και μου ζήτησε να του διευκρινίσω ποια είναι η υποχρέωση του ΟΠΕΚΕΠΕ», ενώ, όπως σημειώνεται «παραδέχεται ότι είδε, σχολίασε και επέστρεψε με ηλεκτρονικό μήνυμα το κείμενο που χρησιμοποιήθηκε στην επίσημη αλληλογραφία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με άλλα λόγια, λειτούργησε ως ενδιάμεσος, κάτι που δεν αρνείται, την στιγμή, μάλιστα, που το ΠΑΣΟΚ μιλά για δήθεν «γαλάζιο» σκάνδαλο».



«Το γεγονός, μάλιστα, ότι εκείνη την περίοδο ήταν αποσπασμένος υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου καθιστά ακόμη πιο προβληματική τη θέση του, καθώς δημόσιος υπάλληλος του Οργανισμού παρείχε καθοδήγηση σε εμπλεκόμενο μέρος σε εκκρεμή υπόθεση απέναντι στον ίδιο τον ΟΠΕΚΕΠΕ», υποστηρίζουν οι ίδιες πηγές.



«Αντί, λοιπόν», συμπληρώνουν, «το ΠΑΣΟΚ να ζητήσει εξηγήσεις για την εμπλοκή αυτή ή και να προχωρήσει στην αναστολή της ιδιότητας του κ. Κορασίδη, επιχειρεί να επιτεθεί στη Νέα Δημοκρατία, την ώρα που ο στενός συνεργάτης του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη ομολογεί δημόσια τις επαφές του και την ενεργό συμμετοχή του σε υπόθεση που ζημίωσε το Δημόσιο με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ».