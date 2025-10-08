Πρώην αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν δέχθηκα πιέσεις από πολιτικούς» - Λιακούλη: «Μαϊντανός ήσασταν;»

«Όχι, δεν δέχτηκα κάποια πίεση από πολιτικά πρόσωπα», κατέθεσε ο Ζήνων Βαλμάς, πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (την περίοδο ‘21 - ‘22), ερωτηθείς στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για το εάν είχε δεχθεί ποτέ πιέσεις ή παρεμβάσεις από υπουργούς στο έργο του.

Ο μάρτυρας - ο οποίος ασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του με τα πληροφοριακά συστήματα του Οργανισμού - υποστήριξε πως δεν είχε πληροφόρηση για την ύπαρξη κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων, ενώ ερωτηθείς για τον ενδεχόμενο εντοπισμό παράτυπων πληρωμών, απάντησε πως δεν είχε σχέση με τους ελέγχους.

«Δεν έχω μιλήσει με κανέναν. Κανείς δεν με έχει ενοχλήσει», υποστήριξε, όταν ρωτήθηκε για το εάν δέχθηκε ποτέ τηλεφωνήματα για «χάρες».



Ένταση με την Λιακούλη



Ερωτηθείς από την Ευαγγελία Λιακούλη αναφορικώς με τον επίμαχο φάκελο καταγγελιών που οδήγησε στον εσωτερικό έλεγχο, ο οποίος έφτασε στον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο της θητείας του, ο Ζήνων Βαλμάς απάντησε: «Δεν το θυμάμαι. Δεν ήταν στο αντικείμενό μου. Δεν θυμάμαι εάν συζητήθηκαν στο διοικητικό συμβούλιο οι καταγγελίες, έχουν περάσει τρία χρόνια από τότε».

«Δηλαδή μαϊντανός ήσασταν στο διοικητικό συμβούλιο;», ρώτησε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. «Ήμουν αντιπρόεδρος. Ασχολήθηκα με συγκεκριμένα θέματα», απάντησε ο μάρτυρας.



Ο ίδιος διαπίστωσε έλλειψη κανονικότητας στον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Δεν είδα ποτέ να υπάρχει κανονικότητα. Όταν υπάρχει η εμπλοκή τεχνικού συμβούλου με διαγωνισμους, με προσφυγές κτλ, και οι εργαζόμενοι αφιέρωναν τόσο χρόνο σε αυτά, αυτό δεν δείχνει κανονικότητα», υποστήριξε.