Η γκλίτσα, η... τσιγκουνιά των Βλάχων και τα σφαγμένα αρνιά

«Αβέρωφ Τοσίτσα, βάρα με την γκλίτσα». Αυτό ήταν το γαλάζιο σύνθημα που βροντοφώναζαν τη δεκαετία του ‘80 οι οπαδοί στον Αβέρωφ.

Δεκαετίες μετά, σαν να μου ξανάρθε στο νου, ακούγοντας τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην εξεταστική. Όταν τελικά κατέθεσε ο Γρηγόρης Βάρρας - αφότου πρώτα δήλωσε πως δεν επιθυμεί να εξεταστεί, για να αλλάξει γνώμη μετά από τις προειδοποιήσεις του προεδρείου - έριξε «καρφιά» στον Βορίδη, λέγοντας πως ήταν ο «εκτελεστής» της καρατόμησής του.

Αναμενόμενη σε ένα βαθμό κατηγορία, δεδομένου της κόντρας των δυο ανδρών που κρατά χρόνια, από όταν απομακρύνθηκε από επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για λόγο που ο Βορίδης είπε διπλωματικά πως του τον είπε αναλυτικά όταν τον συνάντησε.

Δεν πέρασε απαρατήρητο πάντως και κάτι ακόμα. Τα αυτιά όσων άκουγαν τον Βάρρα έχουν εντυπώσει μέσα τους πόσες φορές επικαλέστηκε ο ίδιος τη βλάχικη καταγωγή του, προκειμένου να υπερασπιστεί με ένταση τη θητεία του στον Οργανισμό. Έτσι δικαιολόγησε για παράδειγμα το.. σφιχτό τρόπο με τον οποίο άσκησε διοίκηση, παραπέμποντας στο γεγονός, όπως είπε, ότι οι Βλάχοι είναι «λίγο τσιγκούνηδες».

«Δεν έχω επαφή με τον Βορίδη. Δεν έχω συναντηθεί μαζί του από τότε, δεν έτυχε. Δεν φοβάμαι κανέναν, εμείς οι Βλάχοι έχουμε και την γκλίτσα όταν χρειαστεί…» κατέθεσε, μεταξύ άλλων, ενδεικτικό των σχέσεων των δυο ανδρών. Σε άλλο σημείο βεβαίως υποστήριξε πως δεν κρατάει μανιάτικο στον Βορίδη και πως δεν έχουν κόντρα επί προσωπικού. Όπως και στα ζευγάρια, ένα πράγμα…Πότε ζέστη, πότε κρύο.

Με τον Βορίδη σε κάθε περίπτωση ήταν μακριά και αγαπημένοι. «Ποια ήταν η απόσταση του γραφείου σας στο Μαξίμου από εκείνο του Βορίδη;» ρωτήθηκε, για να απαντήσει: «μακριά ήταν τα γραφεία μας, δεν ήταν δίπλα δίπλα».



Ήταν τέτοια η ζέση πάντως της αντιπολίτευσης να βγάλει λαβράκι, που σε κάποιο σημείο «βγήκε από τα ρούχα» του ο Βάρρας.



«Δεν είμαι χασάπης! Τι να κάνω; Τι θέλατε; Να πάω να σφάξω τα αρνιά;», απάντησε… έξαλλος, όταν ρωτήθηκε για συγκεκριμένο αριθμό αρνιών στην Κρήτη.



«Βαρρομετρικό» χαμηλό στην εξεταστική, όπως εξάλλου και ο καιρός στην Αθήνα…

