Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολιγοήμερη αναβολή της κατάθεσής της ζητά η Τυχεροπούλου

Επιστολή στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής με την οποία ενημερώνει πως δεν θα μπορέσει να καταθέσει την ερχόμενη εβδομάδα στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς παρίσταται ως μάρτυρας σε τρεις δίκες και ως ενάγουσα σε τέταρτη, απέστειλε η Παρασκευή Τυχεροπούλου.

Η πρώην διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει κληθεί να καταθέσει στην εξεταστική την προσεχή Τετάρτη, ωστόσο όπως αναφέρει στην επιστολή της, θα βρίσκεται τις επόμενες ημέρες στις δικαστικές αίθουσες για υποθέσεις οι οποίες σχετίζονται με την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων του Οργανισμού.



«Σας παρακαλώ θερμά όπως αναβληθεί η εξέτασή μου από την επιτροπή σας και προσδιοριστεί εκ νέου, μετά από τις 22 Οκτωβρίου», σημειώνει η ίδια.