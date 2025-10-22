Ο «Φραπές» ξεσπαθώνει: «Με είδε κανείς στο Ηράκλειο με Jaguar; Ένα αγροτικό έχω - Όλα είναι ψέματα»

Ξεσπά κατά των όσων έχουν δει το φως της δημοσιότητας ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός ως «Φραπές» για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμος να κινηθεί νομικά. Από την έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, προέκυψε ότι ο ίδιος φέρεται να κατείχε, περίπου 2,5 εκατ. ευρώ μόνο για την περίοδο 2021 - 2023, καθώς και οκτώ αυτοκίνητα μεταξύ τον οποίων και μια Jaguar, τα οποία δεν δικαιολογούνται.

«Με είδε κανείς στο Ηράκλειο να κυκλοφορώ με Jaguar; Ένα αγροτικό έχω, φορτωμένο μέρα και νύχτα ζωοτροφές», είπε μεταξύ άλλων μιλώντας στο Creta24 ο Κρητικός αγροτοσυνδικαλιστής, ο οποίος ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Είμαι καθαρός, θα κινηθώ νομικά, όλα είναι ψέματα», επεσήμανε ο κ. Ξυλούρης, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Αν νομίζουν όλοι ότι θα ξεπλυθούν πάνω μου, θα γελάσουμε καλά. Θα πέσουν πολλοί. Εγώ δε θα πέσω γιατί είμαι καθαρός».

Τι βρήκε η Αρχή για το μαύρο χρήμα

Όπως είχε γράψει και νωρίτερα το flash.gr, η μονάδα της Αρχής για το Ξέπλυμα που έχει την ευθύνη για τον έλεγχο των πόθεν έσχες εντόπισε τη μαύρη τρύπα στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του Γιώργου Ξυλούρη, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται και στη δικογραφία που είχε διαβιβαστεί στη Βουλή για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.



Με βάση τον έλεγχο που ακολούθησε, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ελεγχόμενος παραγωγός από την Κρήτη φέρεται πως αν και είχε σχετική υποχρέωση δεν είχε υποβάλει πόθεν έσχες και τελικά διαπιστώθηκε ότι ένα μεγάλο ποσό, περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ δεν δικαιολογείται η απόκτησή του.

Επιπλέον, εκτός από τα χρήματα ή Αρχή εντόπισε να έχει στην κατοχή του και οκτώ αυτοκίνητα μεταξύ τον οποίων και μια Jaguar.



Με βάση τα ευρήματα αυτά η Αρχή, όπως είναι υποχρεωμένη, διαβιβάζει το φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα για να ελεγχθεί και ποινικά για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες. Επιπλέον, θα διαβιβάσει το φάκελο στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να προχωρήσουν τα αρμόδια κλιμάκια στον καταλογισμό των προστίμων.

Παράλληλα όμως, συνεχίζεται η έρευνα για το ίδιο πρόσωπο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τυχόν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος Αν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο από τα στοιχεία, τότε αυτό όπως έλεγαν αρμόδιες πηγές θα σηματοδοτήσει το σχηματισμό δεύτερης δικογραφίας.

Από την έρευνα η Αρχή εντόπισε ότι ο συγκεκριμένος παραγωγός δήλωσε τουλάχιστον μία φορά μεγάλες εκτάσεις στη Χίο με βάση τις οποίες διέπραξε επιδοτήσεις Ωστόσο, στη συνέχεια φέρεται να δήλωσε πως εκ παραδρομής είχε βεβαιώσει κάτι τέτοιο. Παρά ταύτα όμως δεν επέστρεψε το ποσό της επιδότησης που φέρεται να εισέπραξε ούτε κανείς το διεκδίκησε.

Η έρευνα σε κάθε περίπτωση είναι σε πλήρη εξέλιξη και μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένονται εξελίξεις.