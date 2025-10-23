Κύκλωμα ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο αρχηγός ξέπλενε το μαύρο χρήμα με Ντουμπάι, τζόγο, Gucci και εικονικό διαζύγιο

Σε μια συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που έλαβε χώρα το πρωί της 22ας Οκτωβρίου 2025, η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος (Υ.Α.Ο.Ε.Β.Ε.) προχώρησε στην εξάρθρωση μιας άκρως δομημένης εγκληματικής οργάνωσης. Το κύκλωμα δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην κατ’ επάγγελμα και κατά συρροή τέλεση του κακουργήματος της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της εθνικής οικονομίας.

Η επιχείρηση, η οποία έρχεται ως επιστέγασμα πολύμηνης έρευνας που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024, οδήγησε στη σύλληψη των 36 από τα 41 μέλη της οργάνωσης. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα σε επτά διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, αναδεικνύοντας την πανελλαδική εμβέλεια της δράσης του κυκλώματος: Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Ημαθία, Ηράκλειο Κρήτης, Αθήνα, Ιωάννινα και Σαντορίνη.

Το «Modus Operandi» της εγκληματικής οργάνωσης

Η εγκληματική οργάνωση εκμεταλλεύτηκε μεθοδικά κενά και αδυναμίες στις διαδικασίες υποβολής των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), καθώς και στους διασταυρωτικούς ελέγχους του.

Η Μεθοδολογία της απάτης:

Εντοπισμός & ψευδείς καταχωρίσεις: Ο ηγετικός πυρήνας, εκμεταλλευόμενος την εξειδικευμένη γνώση που αποκτήθηκε μέσω προηγούμενης εργασίας σε πιστοποιημένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), εντόπιζε επιλέξιμα αγροτεμάχια και βοσκότοπια ανά την Ελλάδα που δεν είχαν δηλωθεί. Αυτά τα ακίνητα, συνήθως μεγάλης έκτασης και μακριά από την κατοικία των φερόμενων ως ιδιοκτητών, καταχωρίζονταν ψευδώς στο Ε9 τρίτων προσώπων (μελών ή προσώπων-βιτρίνας), ή εμφανίζονταν ως μισθωμένα, χωρίς να ανταποκρίνονται στην πραγματική περιουσιακή κατάσταση. Ψευδείς δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου: Σε περιπτώσεις κτηνοτρόφων-μελών, δηλώνονταν ψευδώς μεγαλύτεροι αριθμοί ζωικού κεφαλαίου στις Ε.Α.Ε. από αυτούς που ήταν δηλωμένοι στο Εθνικό Μητρώο Ζωικού Κεφαλαίου. Στόχος ήταν η λήψη αυξημένων ενισχύσεων και η κατανομή μεγαλύτερης έκτασης δημοσίων βοσκοτόπων. Κεντρικός χειρισμός & «ακτημονικά»: Η υποβολή των Ε.Α.Ε. γινόταν είτε μέσω Κ.Υ.Δ. είτε με τη χρήση προσωπικών κωδικών taxisnet, με την επεξεργασία να πραγματοποιείται από συγκεκριμένες IP διευθύνσεις που ανήκαν σε αρχηγικά μέλη, τεκμηριώνοντας τον κεντρικό έλεγχο. Μάλιστα, το 2025, χρησιμοποιήθηκε η νέα μέθοδος των «Ακτημονικών» αγροτεμαχίων, με επισύναψη «λευκών κολλών» αντί των απαιτούμενων βεβαιώσεων, εκμεταλλευόμενοι την εξαίρεση από την υποχρεωτική καταχώριση Α.Τ.ΑΚ. Εκμετάλλευση φυσικών καταστροφών: Η οργάνωση εκμεταλλεύτηκε και τις έκτακτες ενισχύσεις που δόθηκαν λόγω φυσικών καταστροφών (όπως Daniel, Elias) δηλώνοντας ψευδώς αγροτεμάχια που είχαν πληγεί, λαμβάνοντας παρανόμως μεγάλα ποσά που προορίζονταν για τους πραγματικούς παραγωγούς.

Οικονομική ζημία και ρόλοι των εμπλεκομένων

Η δράση της Ε.Ο. εκτείνεται τουλάχιστον από το 2018 έως και σήμερα, καλύπτοντας όλη την ελληνική επικράτεια.

Η ζημία:

Κατά το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα (2018-2025), τα εμπλεκόμενα άτομα έλαβαν από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ενισχύσεις συνολικού ποσού

Η προκληθείσα ζημία σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου ανέρχεται σε τουλάχιστον

σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου ανέρχεται σε τουλάχιστον Ωστόσο, εκτιμάται ότι η συνολική ζημία, μετά από πλήρη έλεγχο όλων των δεδομένων των Ε.Α.Ε., θα υπερβεί τα ευρώ.

Συνολικά 404 φυσικά πρόσωπα φέρονται ως λήπτες παράνομων ενισχύσεων από το 2018 έως το 2025.

Ρόλοι και σύνθεση:

Η οργάνωση παρουσίαζε δομημένη ιεραρχία και διακριτούς ρόλους19.

Αρχηγικά Μέλη: Περιλάμβαναν τον ηγετικό ρόλο (τον αρχηγό), καθώς και τους υπαρχηγούς (τη σύζυγο του αρχηγού, τον πατέρα του και ένα ακόμα πρόσωπο).

Περιλάμβαναν τον (τον αρχηγό), καθώς και τους (τη σύζυγο του αρχηγού, τον πατέρα του και ένα ακόμα πρόσωπο). Λογιστής: Ένα άτομο που λειτουργούσε ως συνεργάτης, υποβοηθώντας τη δράση της Ε.Ο.Ο λογιστής εμφανίζεται ως υπεύθυνος σε δηλώσεις εμπλεκόμενων και προέβαινε σε μεταφορές χρημάτων.

Ένα άτομο που λειτουργούσε ως συνεργάτης, υποβοηθώντας τη δράση της Ε.Ο.Ο λογιστής εμφανίζεται ως υπεύθυνος σε δηλώσεις εμπλεκόμενων και προέβαινε σε μεταφορές χρημάτων. Βασικά Μέλη - Εκμισθωτές/Ιδιοκτήτες/Λήπτες: Άτομα που εμφανίζονταν ψευδώς ως ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές ακινήτων (μερικοί άλλαζαν ψευδώς και το Ε9 τους) και λάμβαναν παρανόμως ενισχύσεις.

Άτομα που εμφανίζονταν ψευδώς ως ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές ακινήτων (μερικοί άλλαζαν ψευδώς και το Ε9 τους) και λάμβαναν παρανόμως ενισχύσεις. Λοιπά Μέλη - Αιτούντες/Λήπτες: Άτομα που υπέβαλλαν Ε.Α.Ε. με ψευδή στοιχεία για ακίνητα ή/και ζωικό κεφάλαιο με σκοπό την παράνομη είσπραξη ενισχύσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά από τα μέλη δεν είχαν καμία σχέση με αγροτική δραστηριότητα (εμφανίζονταν ως σερβιτόροι, μάγειρες, οδηγοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί κ.ά.), δεν δήλωναν αγροτικό εισόδημα, ούτε είχαν εκδώσει σχετικά τιμολόγια, καθιστώντας αδύνατη την καλλιέργεια των δηλωθέντων αγροτεμαχίων.

Ξέπλυμα χρήματος: Οι πολυτελείς διαδρομές των κερδών

Ένας εξίσου σημαντικός πυλώνας της δράσης της οργάνωσης ήταν η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Εικονικά τιμολόγια: Εκδόθηκαν συνολικά 393 εικονικά τιμολόγια συνολικής αξίας ευρώ για να νομιμοποιηθούν οι ροές των χρημάτων, εμφανίζοντας εικονικές συναλλαγές και καλύπτοντας την προέλευση των παράνομων εσόδων.

Εκδόθηκαν συνολικά συνολικής αξίας για να νομιμοποιηθούν οι ροές των χρημάτων, εμφανίζοντας εικονικές συναλλαγές και καλύπτοντας την προέλευση των παράνομων εσόδων. Στοιχηματισμός και τράπεζες: Χρησιμοποιήθηκαν ενδιάμεσοι τραπεζικοί λογαριασμοί για δυσχερή εντοπισμό της προέλευσης των χρημάτων. Παρατηρήθηκε επίσης μεγάλος αριθμός χρεώσεων και πιστώσεων από στοιχηματικές εταιρείες (συνολικά ποσά άνω των 3,7 και 4,0 εκατ. ευρώ αντίστοιχα) για να εμφανιστούν τα παράνομα κέρδη ως έσοδα από τυχερά παίγνια.

Χρησιμοποιήθηκαν για δυσχερή εντοπισμό της προέλευσης των χρημάτων. Παρατηρήθηκε επίσης (συνολικά ποσά άνω των 3,7 και 4,0 εκατ. ευρώ αντίστοιχα) για να εμφανιστούν τα παράνομα κέρδη ως έσοδα από τυχερά παίγνια. Πολυτελής διαβίωση: Ο αρχηγός προέβαινε σε πολυτελή διαβίωση , με μεγάλες χρεώσεις σε πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες. Χαρακτηριστικά, πραγματοποιούσε ταξίδια εκτός Ελλάδας (ΗΠΑ, Κωνσταντινούπολη, Ντουμπάι), διέμενε σε πολυτελή καταλύματα (π.χ. Sani Resort) και αγόραζε προϊόντα επώνυμων εταιρειών (Fendi, Prada, Gucci).

Ο αρχηγός προέβαινε σε , με μεγάλες χρεώσεις σε πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες. Χαρακτηριστικά, πραγματοποιούσε εκτός Ελλάδας (ΗΠΑ, Κωνσταντινούπολη, Ντουμπάι), διέμενε σε (π.χ. Sani Resort) και αγόραζε (Fendi, Prada, Gucci). Αγορά περιουσιακών στοιχείων: Η νομιμοποίηση γινόταν επίσης μέσω της αγοράς οχημάτων από τα μέλη της οργάνωσης. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν 14 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, 4 δίκυκλα και 1 θεριζοαλωνιστική μηχανή ως προϊόντα εγκληματικής δραστηριότητας.

Μέτρα αποφυγής και δέσμευση περιουσιών

Διαπιστώθηκε ότι ο ηγέτης της οργάνωσης λάμβανε μέτρα αποφυγής εντοπισμού της παράνομης δράσης. Μετά από κλήσεις για εξηγήσεις από εμπλεκόμενα πρόσωπα τον Αύγουστο του 2024, ελαχιστοποιήθηκαν οι τραπεζικές πιστώσεις από φυσικά πρόσωπα και αυξήθηκαν οι καταθέσεις μετρητών μέσω ΑΤΜ.

Επιπλέον, βρέθηκε ότι η λύση της συζυγικής σχέσης του ηγέτη με τη σύζυγό του, που έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 2025, ήταν εικονική. Αυτή η ενέργεια συνέπεσε χρονικά με την έναρξη ελέγχων νομιμότητας των Ε.Α.Ε. από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πιθανολογείται ότι έγινε από φόβο για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων προχώρησε στη δέσμευση πλήθους τραπεζικών λογαριασμών που ανήκουν σε 29 εμπλεκόμενα πρόσωπα (συνολικό περιεχόμενο περίπου 120.000 ευρώ), καθώς και μια τραπεζική θυρίδα με άγνωστο περιεχόμενο.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον του Ελληνικού Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων με κατηγορίες που αφορούν «Εγκληματική Οργάνωση», «Απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις», «Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες» και άλλες σοβαρές παραβάσεις.