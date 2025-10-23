Ποινική δίωξη στους 37 συλληφθέντες για τη «σπείρα» παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, απάτη, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης ασκήθηκε σε βάρος των 37 συλληφθέντων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Αυτή την ώρα οι συλληφθέντες έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων προκειμένου να περάσουν το ανακριτικό κατώφλι για να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δεκάδες οχήματα στο κομβόι

Οι συλληφθέντες έφτασαν στη ΓΑΔΑ με κομβόι δεκάδων αυτοκινήτων και συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών.

Η επιχείρηση μεταγωγής ξεκίνησε λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα της Πέμπτης από τη Θεσσαλονίκη. Όπως αναφέρει ThessPost.gr, η μεταγωγή από το αστυνομικό μέγαρο της πόλης έγινε με 23 συμβατικά οχήματα της ΕΛΑΣ, συνοδεία περιπολικού.

credits: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Συνολικά πρόκειται για 21 άτομα από Θεσσαλονίκη, 11 από Πέλλα, και 2 από Γιάννενα. Οι αστυνομικοί χρειάστηκε, μάλιστα, να επιστρατεύσουν και βαν για να μεταφέρουν τα διαβιβαστικά και τα αποδεικτικά στοιχεία.

Να σημειωθεί ότι για την εγκληματική οργάνωση, μέχρι στιγμής, έχουν πραγματοποιηθεί 37 συλλήψεις, ανάμεσά τους σερβιτόροι, μάγειρες, ηλεκτρολόγοι, ακόμα και DJ, οι οποίοι εμφανίζονταν ως «αγρότες» προκειμένου να εισπράττουν επιδοτήσεις για ανύπαρκτα χωράφια και ζώα.