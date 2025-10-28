Άδωνις: Το βραχιολάκι μειώνει την αναμονή στα νοσοκομεία στις 3,5 ώρες - Το «ΌΧΙ» το είπε ο Μεταξάς

Στη νέα ψηφιακή πρωτοβουλία που αλλάζει τα δεδομένα στην εξυπηρέτηση των πολιτών στα δημόσια νοσοκομεία, μίλησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης .

Όπως είπε στο Action 24 , με τη χρήση ενός ειδικού βραχιολιού, ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης έχει μειωθεί εντυπωσιακά – μόλις 3,5 ώρες – βάζοντας τέλος στις ατελείωτες ουρές και προσφέροντας περισσότερη άνεση στους ασθενείς.

Η δράση εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο εκσυγχρονισμού του ΕΣΥ, που στοχεύει σε πιο γρήγορες και αποδοτικές υπηρεσίες υγείας. «Η καινοτομία είναι το κλειδί για ένα σύγχρονο, ανθρώπινο σύστημα υγείας», τόνισε ο Υπουργός, επισημαίνοντας πως η τεχνολογία μπορεί πλέον να προσφέρει πραγματικές λύσεις εκεί όπου για χρόνια υπήρχαν καθυστερήσεις και ταλαιπωρία.

Την Πέμπτη, όπως αποκάλυψε ο Άδωνις Γεωργιάδης εγκαινιάζονται στα ΤΕΠ στο «Αττικόν» νοσοκομείο και πλέον ανέρχονται σε 93 τα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Μάλιστα ο υπουργός Υγείας δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τα σύγχρονα μηχανήματα και οθόνες που θα εγκατασταθούν στον Ευαγγελισμό στο πλαίσιο της αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των ΤΕΠ.

