Νορβηγία: Ελληνίδα έδωσε €845 για απονεύρωση - «Πάμφθηνες οι εξετάσεις σε Ελλάδα» λέει ο Γεωργιάδης

Μία Ελληνίδα που ζει στη Νορβηγία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια δυσάρεστη έκπληξη, όταν ο οδοντίατρός της την ενημέρωσε ότι η απονεύρωση που χρειάζεται να κάνει θα της κοστίσει 9.000 κορώνες, δηλαδή περίπου 845 ευρώ.

Παρά το γεγονός ότι η διαδικασία δεν έχει γίνει ακόμη, το ποσό την έκανε να σκεφτεί ότι ίσως θα της συνέφερε περισσότερο να ταξιδέψει στην Ελλάδα για την απονεύρωση.

Ειδικότερα σε δηλώσεις της, με χιούμορ, ανέφερε ότι με τα ίδια χρήματα θα μπορούσε να πληρώσει ένα αεροπορικό εισιτήριο για την Ελλάδα, να πραγματοποιήσει την απονεύρωση, να απολαύσει ένα σουβλάκι και να επιστρέψει στη Νορβηγία. Ωστόσο, λόγω αναγκών, θα προχωρήσει με την απονεύρωση στη Νορβηγία.

Το περιστατικό αξιοποίησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter), για να συγκρίνει τη διαφορά κόστους ορισμένων ιατρικών και διαγνωστικών πράξεων ανάμεσα στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Όπως σημειώνει, «οι περισσότερες ιατρικές και διαγνωστικές πράξεις στην Ελλάδα είναι πάμφθηνες σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτά δεν τα λέει όμως κανένας εδώ, και ο κόσμος δεν το συνειδητοποιεί. Έχουμε οι ίδιοι τελείως λάθος αντίληψη για την πραγματική κατάσταση της Υγείας στη χώρα μας».

Δείτε την ανάρτηση του υπουργού Υγείας: