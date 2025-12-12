Συναγερμός από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία για παραπλανητικές διαφημίσεις εμφυτευμάτων

Σε μία σοβαρή προειδοποίηση προχώρησε η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο.), εφιστώντας την προσοχή του κοινού στην αύξηση των παραπλανητικών διαφημίσεων που αφορούν οδοντιατρικές εργασίες και ιδιαίτερα τα εμφυτεύματα. Η Ομοσπονδία τονίζει ότι οι υποσχέσεις για «άμεσα», «μοναδικής ημέρας» ή «γρήγορα» εμφυτεύματα, συχνά δεν ανταποκρίνονται στην κλινική πραγματικότητα και ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών.

Η «παγίδα» των γρήγορων λύσεων

Η Ε.Ο.Ο. επισημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί η προώθηση εμπορικών πρακτικών που υπεραπλοποιούν διαδικασίες υψηλής οδοντιατρικής πολυπλοκότητας. Παρουσιάζοντας τα οδοντικά εμφυτεύματα ως μια εύκολη και καθολικά εφαρμόσιμη λύση, οι διαφημίσεις συχνά αποσιωπούν κρίσιμους παράγοντες.

Σε αυτούς τους παράγοντες περιλαμβάνονται:

Οι ανατομικές ιδιαιτερότητες των ιστών του κάθε ασθενούς.

Η ανάγκη για πρόσθετη προετοιμασία των ιστών.

Οι πιθανές επιπλοκές και η πραγματική διάρκεια της θεραπείας.

Η δεοντολογία και η ασφάλεια του ασθενούς

Η Ομοσπονδία ξεκαθαρίζει ότι κάθε κλινική περίπτωση είναι ξεχωριστή και απαιτεί ολοκληρωμένο κλινικό και ακτινογραφικό έλεγχο. Οι «γρήγορες» λύσεις δεν είναι ούτε κατάλληλες ούτε ασφαλείς για όλους τους ασθενείς.

Σύμφωνα με την Ε.Ο.Ο., η παραπλανητική παρουσίαση ιατρικών πράξεων αποτελεί σοβαρή παραβίαση της δεοντολογίας και της ισχύουσας νομοθεσίας περί εμπορικής επικοινωνίας υγειονομικών υπηρεσιών. Ο ασθενής οφείλει να ενημερώνεται πλήρως και με ειλικρίνεια για τα στάδια, τους κινδύνους και τις εναλλακτικές θεραπευτικές επιλογές.

Έκκληση για εγρήγορση

Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι σε διαφημίσεις που υπόσχονται «θαύματα» ή «άμεσες λύσεις» χωρίς εξαιρέσεις. Η σύσταση είναι η αποκλειστική επιλογή νόμιμων οδοντιατρείων για θεραπευτικές παρεμβάσεις και η απαίτηση αναλυτικής ενημέρωσης του σχεδίου θεραπείας.

Η Ε.Ο.Ο. διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά και να αναφέρει στις αρμόδιες αρχές τις πρακτικές που αντιβαίνουν στη νομοθεσία και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των ασθενών.