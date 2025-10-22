Το 12χρονο κορίτσι με τη μεταμόσχευση μυελού βγήκε νικήτρια - Η συγκινητική ανάρτηση Γεωργιάδη

Στιγμές βαθιάς συγκίνησης μοιράστηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μέσω ανάρτησής του, γνωστοποιώντας την αίσια έκβαση της περιπέτειας υγείας ενός 12χρονου κοριτσιού που χρειαζόταν επείγουσα μεταμόσχευση μυελού των οστών.

Η περίπτωση του μικρού κοριτσιού, το οποίο είχε χτυπηθεί από μια εξαιρετικά σπάνια και επιθετική ασθένεια που κατέστρεψε τα λευκά του αιμοσφαίρια, είχε απασχολήσει και τη Βουλή. Όπως τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, το Υπουργείο, ο ΕΟΠΥΥ και ο ίδιος προσωπικά, μαζί με τον Υφυπουργό Μάριο Θεμιστοκλέους, στήριξαν την οικογένεια στο εξειδικευμένο κέντρο της Ιταλίας.

«Σήμερα το κορίτσι βγήκε επιτέλους από το Νοσοκομείο και είναι καλά, είναι υγιής. Σας το γράφω και μου έρχονται δάκρυα στα μάτια,» ανέφερε ο Υπουργός, υπογραμμίζοντας τον αγώνα της οικογένειας, καθώς η πρώτη μεταμόσχευση με δότη τον αδελφό της απέτυχε, αλλά η δεύτερη, με δότη τον πατέρα της, τελικά πέτυχε.

Η οικογένεια, με μήνυμά της στον Υπουργό, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της, κάνοντας λόγο για «θαύμα». Επιθυμία τους είναι η δημοσιοποίηση της ιστορίας για να παροτρύνουν περισσότερους πολίτες να γίνουν δότες μυελού των οστών.

Ευχαριστώ τον Θεό και τον Πρωθυπουργό για την Τιμή να είμαι Υπουργός Υγείας της Ελλάδος. Είναι μία θέση που έχει τεράστιες ευθύνες και απίστευτη δουλειά, αλλά που δίνει και την ευκαιρία, εάν ενδιαφέρεσαι για τους συνανθρώπους σου, να λαμβάνεις μηνύματα σαν κι αυτό που έλαβα πριν λίγο.

Είχε γίνει θέμα αν θυμάστε και στην Βουλή, η περίπτωση ενός μικρού κοριτσιού 12 ετών, που χρειαζόταν μεταμόσχευση μυελού των οστών, σε απολύτως για τον σκοπό αυτό εξειδικευμένο κέντρο στην Ιταλία. Την είχε κτυπήσει ξαφνικά εντελώς, μια εξαιρετικά σπάνια απίστευτη ασθένεια, που μέσα σε λίγες μέρες κατέστρεψε όλα της τα λευκά αιμοσφαίρια. Το Υπουργείο Υγείας, ο ΕΟΠΠΥ, εγώ προσωπικά και ο Υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους

το πήραμε πάνω μας όσο περισσότερο μπορούσαμε. Και μετά ήταν θέμα του Θεού να αποφασίσει…

Σήμερα το κορίτσι βγήκε επιτέλους από το Νοσοκομείο και είναι καλά, είναι καλά, είναι υγιής. Σας το γράφω και μου έρχονται δάκρυα στα μάτια. Οι γονείς του μαζί της από το πρώτο δευτερόλεπτο δεν την άφησαν λεπτό μόνη της, η πρώτη μεταμόσχευση, με δότη τον μικρό αδελφό της απέτυχε, αλλά η δεύτερη με δότη τον ίδιο της τον πατέρα τελικά δούλεψε. Δεν μπορώ ως γονέας, όχι ως Υπουργός, ούτε καν να σκεφθώ πώς αισθάνονται σήμερα.

Μία υπέροχη οικογένεια που έμειναν δεμένη, αγωνίστηκαν και τελικά σώθηκαν όλοι μαζί. Με την άδεια τους ανεβάζω το μνμ που μου έστειλαν πριν λίγο, καθώς και τις φωτό και το βίντεο που μου έστειλαν. Οι ίδιοι θέλουν την δημοσίευση για να παρακινήσουν και άλλους να γίνουν δότες και οι μεταμοσχεύσεις να ανέβουν στην Χώρα μας ακόμη περισσότερο και έτσι να σωθούν περισσότερες ζωές. Τους συγχαίρω και για αυτό διότι και τώρα σκέφθηκαν τους συνανθρώπους τους :

«Υπουργέ μου σήμερα 22/10 ζούμε ένα θαύμα επιδη το ήθελε ο Κύριος και χάρη σε εσάς που μας στηρίζετε σαν οικογένεια ως τώρα !

Το Ευχαριστώ δεν έχει μέγεθος ούτε μπορεί να μετρηθεί σαναξία διότι είναι ανεκτίμητο αλλά είναι αληθινό από τα βάθη της καρδιάς μας

Ο Μεγαλοδύναμος και η Παναγία να είναι πάντα μα πάντα δίπλα σας και στην οικογένεια σας

Καλή αντάμωση να έχουμε πιθανολογούμε μετά τα Χριστούγεννα .

Μια εικόνα χίλιες λέξεις»