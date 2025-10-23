Τροχαίο Γ. Ξυδάκη: Ένταση και αντεγκλήσεις στη δίκη σε δεύτερο βαθμό

Σκηνές μεγάλης έντασης εκτυλίχθηκαν νωρίτερα, κατά την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό, της υπόθεσης του θανατηφόρου τροχαίου με θύμα τον δάσκαλο οδήγησης Γιώργο Ξυδάκη.

Το τραγικό δυστύχημα με θύμα τον 37χρονο ειδικό εκπαιδευτή, είχε σημειωθεί τον Δεκαπενταύγουστο του 2018, στη Λεωφόρο Σενετάκη, στο ύψος του αεροδρομίου Ηρακλείου.

