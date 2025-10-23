Ελλάδα Ηράκλειο Local News Τροχαίο

Τροχαίο Γ. Ξυδάκη: Ένταση και αντεγκλήσεις στη δίκη σε δεύτερο βαθμό

Η έδρα του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Ανατολικής Κρήτης χρειάστηκε να διακόψει για λίγο, προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Caption
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σκηνές μεγάλης έντασης εκτυλίχθηκαν νωρίτερα, κατά την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό, της υπόθεσης του θανατηφόρου τροχαίου με θύμα τον δάσκαλο οδήγησης Γιώργο Ξυδάκη. 

Το τραγικό δυστύχημα με θύμα τον 37χρονο ειδικό εκπαιδευτή, είχε σημειωθεί τον Δεκαπενταύγουστο του 2018, στη Λεωφόρο Σενετάκη, στο ύψος του αεροδρομίου Ηρακλείου.

Διαβάστε για την ένταση και τις αντεγκλήσεις στη δίκη της υπόθεσης του θανατηφόρου τροχαίου με θύμα τον δάσκαλο οδήγησης Γιώργο Ξυδάκη.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Ηράκλειο Local News Τροχαίο

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader