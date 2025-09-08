Βίντεο: Πυροσβέστες διασώζουν χελώνες καρέτα καρέτα που είχαν παγιδευτεί σε δίχτυα

Ελεύθερες πια επέστρεψαν στη θάλασσα δύο χελώνες καρέτα - καρέτα που είχαν παγιδευτεί σε αλιευτικά δίχτυα στην παραλία Μπρίνια Ηλείας, χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λεχαινών.



Με την καθοδήγηση του Συλλόγου Προστασίας Θαλάσσιας Χελώνας «ΑΡΧΕΛΩΝ», οι πυροσβέστες έκοψαν τα δίχτυα που κρατούσαν τις θαλάσσιες χελώνες παγιδευμένες.



Μετά τη διάσωσή τους, αφέθηκαν ξανά στο φυσικό τους περιβάλλον, συνεχίζοντας απρόσκοπτα το ταξίδι τους στη θάλασσα.



Δείτε βίντεο από τη διάσωση:

Επτά είδη θαλάσσιων χελωνών συνεχίζουν να κολυμπάνε στις θάλασσες του πλανήτη μας για περισσότερα από 100 εκατομμύρια χρόνια. Ένα από αυτά είναι η χελώνα καρέτα (Caretta caretta) που έχουμε την τύχη να φωλιάζει στις ελληνικές θάλασσες.



Ένα είδος - σύμβολο των μεσογειακών και ελληνικών θαλασσών. Η Ελλάδα φιλοξενεί το 60% περίπου των φωλιών της Μεσογείου, αλλά και δύο από τις πιο σημαντικές περιοχές ωοτοκίας: το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου με τις έξι παραλίες ωοτοκίας στον Κόλπο του Λαγανά στη Ζάκυνθο και τον νότιο Κυπαρισσιακό κόλπο στη δυτική Πελοπόννησο.

Τι κάνουμε αν δούμε τραυματισμένη ή/και σκοτωμένη θαλάσσια χελώνα

Kάλεσε άμεσα τον Σύλλογο για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας «Αρχέλων», στο 210 8944444 ή στο 6941511511 και το τοπικό Λιμεναρχείο. Εντός προστατευόμενων περιοχών ενημερώνουμε και τον αρμόδιο Φορέα Διαχείρισης. Αντίστοιχα ενημέρωσε αν δεις φωλιά στην άμμο και χελωνάκια. Ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεις χελωνάκια ΜΗΝ τα μεταφέρεις στη θάλασσα. Άνοιξε τους διάδρομο για να βρουν το δρόμο μόνα τους. Είναι σημαντικό για την επιβίωσή τους.