Θαλάσσια χελώνα δάγκωσε γυναίκα στα Χανιά - Τι να κάνετε αν συναντήσετε το συμπαθές ερπετό

Η συνάντηση με μια θαλάσσια χελώνα είναι -χωρίς αμφιβολία- μια μοναδική εμπειρία. Ωστόσο, δεν είναι πάντα μια ευχάριστη εμπειρία. Αυτό διαπίστωσε και μια γυναίκα στα Χανιά, η οποία δέχθηκε ένα δυνατό δάγκωμα από θαλάσσια χελώνα, στην παραλία Μαράθι στα Χανιά.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Κυριακής 10 Αυγούστου 2025. Όπως διηγήθηκε στο zarpanews η γυναίκα που έπεσε «θύμα» της χελώνας, την ώρα που κολυμπούσε στην παραλία κι ενώ βρισκόταν στα ρηχά, ένιωσε το δάγκωμα χαμηλά στο πλάι του σώματός της.

Ευτυχώς για την ίδια το δάγκωμα ήταν ελαφρύ και δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα με την υγεία της, πέρα από μια παροδική κοκκινίλα στο σημείο.

Η ίδια επισήμανε την ανάγκη προστασίας από τους αρμόδιους φορείς, τόσο της ίδιας της χελώνας, όσο και των λουομένων προκειμένου να αποφευχθούν αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον, καθώς παρατηρούνται διαρκώς στη συγκεκριμένη παραλία.



Η γυναίκα εξέφρασε την ανησυχία της επίσης, καθώς το συγκεκριμένο σημείο που εθεάθη η χελώνα επισκέπτονται πολλές οικογένειες με μικρά παιδιά.

Τι να κάνετε αν συναντήσετε θαλάσσια χελώνα



Ο Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας, ΑΡΧΕΛΩΝ, δίνει χρήσιμες συμβουλές σχετικά με τον τρόπο, με τον οποίο θα πρέπει οι πολίτες να αντιμετωπίζουν τα συμπαθή ερπετά, σε περίπτωση που έρθουν σε επαφή μαζί τους.

«Παρόλο που για πολλούς θα φάνταζε ωραίο να είχαν την ευκαιρία να κολυμπήσουν παρέα με μία θαλάσσια χελώνα, στην πραγματικότητα η αλληλεπίδραση μπορεί να μην είναι πάντα ευχάριστη.



Τώρα που οι λουόμενοι στις ελληνικές παραλίες κορυφώνονται, θα πρέπει να θυμίσουμε ότι οι θαλάσσιες χελώνες δεν είναι σαν τα κατοικίδια ζώα, με τα οποία έχουμε όλοι εξοικειωθεί. Ζουν ελεύθερες στη θάλασσα, συνήθως ταξιδεύουν για μεγάλες αποστάσεις και σπάνια συναντούν τους ανθρώπους.



"Όμως, στις περιοχές που μια θαλάσσια χελώνα συσχετίζει την ανθρώπινη παρουσία με τροφή, η συμπεριφορά της αλλάζει. Αντιμετωπίζει τους λουόμενους αλλά και άλλες χελώνες σαν ανταγωνιστές στην περιοχή διατροφής της και προσπαθεί με δαγκώματα να τους διώξει από κει", λέει ο Δημήτρης Φυτίλης, Υπεύθυνος του Κέντρου Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών του ΑΡΧΕΛΩΝ στη Γλυφάδα Αττικής.



Προσοχή λοιπόν: Μια χελώνα μπορεί να σε καταδιώξει στη θάλασσα για να σε απομακρύνει από τον ζωτικό της χώρο. Επίσης, αν έχει ταϊστεί στο σημείο αυτό από ανθρώπους, μπορεί να σε πλησιάσει και να σε δαγκώσει. Αυτό συμβαίνει και στο Λιμένι της Μάνης, όπου το τοπικό Κέντρο Υγείας κάθε καλοκαίρι καταγράφει δεκάδες περιστατικά επιθέσεων θαλάσσιας χελώνας σε λουόμενους.



Σύμφωνα με πληροφορίες υπολείμματα θαλάσσιων οργανισμών ρίχνονται συστηματικά στη θάλασσα από εγκαταστάσεις, προς κατανάλωση από θαλάσσιες χελώνες που ζουν εκεί. Όμως η απόρριψη νεκρών οργανισμών και υπολειμμάτων τροφής στη θάλασσα αποτελεί ρύπανση και διώκεται ποινικά και αποτελεί όχληση σε προστατευόμενα είδη.



Η γνώση για τους θαλάσσιους οργανισμούς και η ενημέρωση μπορούν να βοηθήσουν στο να αποφευχθούν τα προβλήματα αυτά και να αναπτυχθεί περισσότερος σεβασμός προς τη φύση και τα οικοσυστήματα του πλανήτη.

