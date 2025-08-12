Καύσωνας και φωτιά «πνίγουν» την Ισπανία - Στάχτη πάνω από 10.000 στρέμματα κοντά στη Μαδρίτη

Κοντά στην πρωτεύουσα της Ισπανίας, τη Μαδρίτη, έκαιγε δασική πυρκαγιά, εξαιτίας της οποίας εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους.

Ευτυχώς, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν τη νύχτα λόγω των ευνοϊκών συνθηκών να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά στην περιοχή Τρες Κάντος, σύμφωνα με Κοινότητα της Μαδρίτης.

Ωστόσο, η φωτιά κόστισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του. Ο άνδρας αυτός υπέστη εγκαύματα στο 98% του σώματός του και διακομίσθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Λα Παθ, ανακοίνωσαν παράλληλα οι ισπανικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών αργά χθες, Δευτέρα, το βράδυ. «Λυπάμαι βαθύτατα για τον θάνατο του άνδρα που είχε τραυματιστεί σοβαρά στη δασική πυρκαγιά του Τρες Κάντος», σημείωσε σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X η πρόεδρος της Kοινότητας της Μαδρίτης Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο.

Η πυρκαγιά έκαψε έκταση μεγαλύτερη των 10.000 στρεμμάτων.

Παρατεταμένο κύμα καύσωνα

Σύμφωνα με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET, σήμερα συνεχιζόταν στην Ισπανία ένα παρατεταμένο κύμα καύσωνα, με θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τους 44 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιφέρειες.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα θερμότερα και ξηρότερα καλοκαίρια στην περιοχή της Μεσογείου τη θέτουν σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Από τη στιγμή που θα ξεσπάσουν οι πυρκαγιές, η ξηρή βλάστηση και οι ισχυροί άνεμοι μπορούν να οδηγήσουν στη γρήγορη εξάπλωσή τους, όπως και στο να μαίνονται ανεξέλεγκτα, προκαλώντας ορισμένες φορές «πύρινους στροβίλους».