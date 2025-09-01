Φρίκη στη Χαλκιδική: Σκότωσαν σκύλο με αεροβόλο μέσα σε αυλή - Αναζητείται ο δράστης

Μία αποτρόπαια πράξη σημειώθηκε στην Αρναία Χαλκιδικής, καθώς ένας 62χρονος κατήγγειλε ότι άγνωστος πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο το σκυλάκι της οικογένειας του, τραυματίζοντάς το θανάσιμα.

Έρευνα διεξάγεται για τον εντοπισμό του δράστη, ενώ, όπως κατήγγειλε ο 62χρονος, ο ίδιος εντόπισε νεκρό στην αυλή του σπιτιού του το σκυλάκι, ράτσας αγγλικό σέτερ, την περασμένη Δευτέρα (25/8).

Χθες Κυριακή (31/8) προχώρησε σε καταγγελία κατά αγνώστου στο αστυνομικό τμήμα Αρναίας. Ήδη διορίστηκε κτηνίατρος για να διενεργήσει πραγματογνωμοσύνη.