Συγκάτοικος με... ουρά: Κολλέγια επιτρέπουν τα κατοικίδια σε φοιτητικές εστίες για μείωση του στρες

Το να είσαι φοιτητής, να ζεις μόνος σου και μακριά από την οικογένειά σου, μπορεί να σου φανεί «βουνό». Αυτό το κολλέγιο στις ΗΠΑ, όμως, έχει βρει τρόπο να βοηθήσει στην μείωση του άγχους και του στρες των φοιτητών. Ποια είναι η «μαγική» λύση; Τα κατοικίδια!

Πρόκειται για το Eckerd College, ένα κολλέγιο ελεύθερων τεχνών στη Φλόριντα, που επιτρέπει στα κατοικίδια να ζουν στις φοιτητικές εστίες. Η Sophie Nocera, τελειόφοιτη στο Eckerd, είπε στο Associated Press ότι πιθανώς γνωρίζει τα ονόματα των κατοικιδίων καλύτερα από τους συμφοιτητές της.

«Αυτό ισχύει για πολλούς φοιτητές», είπε η Nocera, η οποία ζει στον πανεπιστημιακό χώρο στο St. Petersburg με το σκυλί της, ένα Border collie, το Zuko. «Όταν βγάζω βόλτα το σκυλί μου, συχνά ακούω: «Θεέ μου, γεια σου, Zuko!» Είναι σαν να μην υπάρχω καν».

Ορισμένα κολέγια και πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα δέχονται κατοικίδια στις φοιτητικές εστίες, από το Massachusetts Institute of Technology έως το Stephens College στο Μιζούρι.

Για τους φοιτητές, η συντροφιά μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του στρες, του άγχους και της νοσταλγίας για το σπίτι. Τα κολλέγια βλέπουν επίσης οφέλη για την εμπλοκή των φοιτητών και τη βοήθεια στην ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ τους.

Ο ομοσπονδιακός νόμος απαιτεί από τα δημόσια και ιδιωτικά κολέγια να επιτρέπουν τα ζώα υπηρεσίας και τα ζώα συναισθηματικής υποστήριξης στις φοιτητικές εστίες. Ωστόσο, όλο και περισσότερα σχολεία επιτρέπουν τα κατοικίδια, με διάφορους περιορισμούς.

Δεν είναι όλα τα ζώα ευπρόσδεκτα σε πανεπιστημιουπόλεις που επιτρέπουν τα κατοικίδια

Το MIT επιτρέπει μόνο γάτες, σε περιορισμένο αριθμό και σε προκαθορισμένους χώρους. Στο Eckerd, οι φοιτητές μπορούν να φέρουν τα κατοικίδια ζώα της οικογένειάς τους για να ζήσουν μαζί τους στον πανεπιστημιακό χώρο μετά το πρώτο εξάμηνο. Το πανεπιστήμιο απαιτεί τα κατοικίδια ζώα να έχουν ζήσει με τους φοιτητές για τουλάχιστον έξι μήνες πριν έρθουν στον πανεπιστημιακό χώρο και να μην είναι δηλητηριώδη ή επιθετικά.

Στο Πανεπιστήμιο του Βόρειου Κολοράντο, οι φοιτητές σε τρεις από τις περισσότερες από δώδεκα εστίες του πανεπιστημίου επιτρέπεται να έχουν σκύλους και γάτες. Τα ζώα πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 μηνών και να ζυγίζουν όχι περισσότερο από 18 κιλά. Οι φοιτητές επιτρέπεται να έχουν μόνο ένα κατοικίδιο. Αυτό το φθινόπωρο, το πανεπιστήμιο θα έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κατοικίδιων ζώων που έχουν καταχωρηθεί στον πανεπιστημιακό χώρο από τότε που άρχισε να τα επιτρέπει πριν από μια δεκαετία, δήλωσε ο Jediah Cummins, εκτελεστικός διευθυντής στέγασης.

«Ένα από τα σημάδια της ενηλικίωσης είναι: «Μπορώ όχι μόνο να φροντίζω τον εαυτό μου, αλλά και να φροντίζω ένα άλλο ζωντανό ον;» Αυτό είναι ένα σημαντικό μέρος του θέματος», είπε ο Cummins.

Η Molly Cheer, τελειόφοιτη νοσηλευτικής, είπε ότι επέλεξε το Northern Colorado εν μέρει λόγω της φιλικής προς τα κατοικίδια πολιτικής του. Όταν είναι αγχωμένη με το σχολείο, είπε, την βοηθάει να επιστρέφει στο σπίτι στον Louie, τον γάτο που υιοθέτησε κατά τη διάρκεια του πρώτου της έτους.

«Όποτε αισθάνομαι αγχωμένη ή καταβεβλημένη, τον παίρνω αγκαλιά και τον χαϊδεύω, και αυτός απλά το αντέχει για όσο διάστημα το χρειάζομαι», είπε.

Το Eckerd έχει κοιτώνες φιλικούς προς τα κατοικίδια από το 1973. Ο Jack Layden, αναπληρωτής κοσμήτορας για τη φοιτητική ζωή και τη συμμετοχή των φοιτητών, είπε ότι το κολέγιο έχει φιλοξενήσει εκατοντάδες ζώα, όπως κουνέλια, πουλιά, ινδικά χοιρία, bearded dragons, γκέκο, φίδια, βατράχια, ψάρια και ακόμη και μια ταραντούλα.

Τα κατοικίδια αλλάζουν την εμπειρία του κολεγίου

Η Nocera είπε ότι ο Zuko την βοήθησε να γνωρίσει άλλους ανθρώπους στο πανεπιστήμιο, καθώς και συναισθηματικά, όταν δυσκολευόταν να αποφασίσει να αλλάξει το αντικείμενο σπουδών της.

«Θυμάμαι που γύρισα στο φοιτητικό μου δωμάτιο και έπεσα στο πάτωμα, και ο Zuko ήταν εκεί. Και θυμάμαι ότι σκέφτηκα, ό,τι και να συμβεί αύριο, θα ξυπνήσω και θα τον πάω στο πάρκο για σκύλους. Και θα πάμε να παίξουμε με το μπαλάκι, ανεξάρτητα από το τι ειδικότητα θα επιλέξω», είπε η Nocera, η οποία είναι διευθύντρια προσωπικού του Pet Life, ενός φοιτητικού τμήματος στο πανεπιστήμιο που είναι επιφορτισμένο με τη διαχείριση της πολιτικής για τα κατοικίδια.

Στο Washington & Jefferson College της Πενσυλβανίας, η Eva Chatterjee-Sutton είδε τη διαφορά που μπορεί να κάνει ένα κατοικίδιο ζώο, όταν μια πρωτοετής φοιτήτρια δυσκολευόταν να κάνει φίλους, πριν η μητέρα της της προτείνει να πάρει ένα κουτάβι. Μετά την άφιξη του σκύλου, η φοιτήτρια άρχισε να συμμετέχει πιο ενεργά στη ζωή του πανεπιστημίου, είπε η Chatterjee-Sutton, αντιπρόεδρος της φοιτητικής ζωής.

«Νομίζω ότι άλλαξε εντελώς την πορεία της στο κολέγιο και τις σχέσεις της με τους άλλους στο πανεπιστήμιο», είπε η Chatterjee-Sutton.