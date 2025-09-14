Έχεις κατοικίδιο; Αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα τρόφιμα που απαγορεύεται να του δώσεις

Τα κατοικίδιά μας από τη φύση τους είναι περίεργα και εξερευνούν τον κόσμο γύρω τους, ενώ συχνά χρησιμοποιούν τις αισθήσεις τους για να αναγνωρίσουν αντικείμενα, γεύσεις και υφές.

Αυτή η συμπεριφορά τα φέρνει συχνά σε επαφή με αντικείμενα και τρόφιμα που μπορεί να είναι άκρως επικίνδυνα για την υγεία τους. Για τον λόγο αυτό, η προσοχή στο περιβάλλον τους και η γνώση των τροφών που μπορούν ή δεν μπορούν να καταναλώσουν είναι καθοριστικής σημασίας για την ασφάλειά τους.

Αν έχετε πιάσει τον εαυτό σας να σκέφτεται «Ποια ανθρώπινη τροφή δεν μπορεί να φάει ο σκύλος ή η γάτα μου;» ενώ κοιτάτε το βλέμμα του μικρού σας φίλου να σας καρφώνει, θυμηθείτε να γνωρίζετε τις επιπτώσεις πριν ενδώσετε. Κάποιες τροφές είναι ασφαλείς, άλλες όμως μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές επιπλοκές στην υγεία του ζώου σας. Εκτός από μια ήπια ναυτία ωστόσο υπάρχουν μερικές που μπορούν να προκαλέσουν ακόμη και θάνατο.

Συνηθισμένες επικίνδυνες τροφές για τα κατοικίδια:

Σπόροι μήλου, κουκούτσια βερίκοκου, κερασιού, ροδάκινου: Περιέχουν κυανιούχα ενώσεις που μπορούν να προκαλέσουν δηλητηρίαση, δυσκολία στην αναπνοή, εμετό και βλάβη στα εσωτερικά όργανα.

Αβοκάντο: Περιέχει την ουσία περσίνη, τοξική για σκύλους, γάτες και πουλιά. Προκαλεί εμετό και διάρροια.

Σοκολάτα: Άκρως τοξική για σκύλους, γάτες. Η σοκολάτα περιέχει θεοβρωμίνη. Προκαλεί ταχυκαρδία, τρόμο, εμετό και σε σοβαρές περιπτώσεις θάνατο.

Καραμέλες και τσίχλες με ξυλιτόλη: Προκαλούν σοβαρή υπογλυκαιμία, ηπατική βλάβη και σε ακραίες περιπτώσεις θάνατο.

Βολβοί λαχανικών (σκόρδο, κρεμμύδι): Προκαλούν αιμολυτική αναιμία, αδυναμία, εμετό και διάρροια.

Καφές (αλεσμένος, σε κόκκους): Η καφεΐνη επηρεάζει το νευρικό σύστημα και την καρδιά, προκαλώντας ταχυκαρδία, τρόμο, υπερένταση και σε σοβαρές περιπτώσεις θάνατο.

Σταφύλια και σταφίδες: Μπορούν να προκαλέσουν οξεία νεφρική ανεπάρκεια, εμετό και αδυναμία.

Λυκίσκος (χρησιμοποιείται στη ζυθοποιία): Μπορεί να προκαλέσει υπερθερμία και ταχυκαρδία.

Καρύδια: Προκαλούν αδυναμία, υπερθερμία και σε μερικές περιπτώσεις νευρολογικά συμπτώματα.

Μουχλιασμένα τρόφιμα: Προκαλούν δηλητηρίαση, εμετό, διάρροια και σοβαρές μολύνσεις.

Μανιτάρια: Μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή δηλητηρίαση, εμετό, διάρροια, νευρολογικά προβλήματα ή θάνατο.

Μουστάρδα: Περιέχει ουσίες που μπορούν να ερεθίσουν το πεπτικό σύστημα, προκαλώντας εμετό και διάρροια.

Κόκκαλα: Μπορούν να σπάσουν σε κομμάτια και να προκαλέσουν πνιγμό

Πατάτα, τα φύλλα και οι μίσχοι (τα πράσινα μέρη): Περιέχουν σολανίνη, που είναι τοξική, προκαλώντας εμετό, διάρροια, αδυναμία και νευρολογικά συμπτώματα.

Φύλλα ραβέντι: Περιέχουν άλατα που προκαλούν νεφρική βλάβη, λήθαργο, σπασμούς και εμετό.

Αλάτι σε μεγάλη ποσότητα: Μπορεί να προκαλέσει υπερνατριαιμία, εμετό, διάρροια, αδυναμία και νευρολογικά συμπτώματα.

Τσάι (περιέχει καφεΐνη)

Φύλλα και κοτσάνια ντομάτας (τα πράσινα μέρη): Περιέχουν σολανίνη, που είναι τοξική, προκαλώντας εμετό, διάρροια, αδυναμία και νευρολογικά συμπτώματα.

Ζύμη μαγιάς: Καθώς φουσκώνει στο στομάχι, μπορεί να προκαλέσει πόνο, φούσκωμα, έμετο και αλκοολική δηλητηρίαση λόγω παραγωγής αιθανόλης κατά την ζύμωση.

Αλκοολούχα ποτά: Προκαλούν δηλητηρίαση, μειωμένη αναπνοή, εμετό, διάρροια, ακόμη και κώμα ή θάνατο.

Δηλητηριώδη φυτά

Εκτός από τα τρόφιμα, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσετε και σε φυτά τα οποία βρίσκονται στον κήπο, την βεράντα σας ή μέσα στο σπίτι. Αν και μοιάζουν ακίνδυνα, πολλά φυτά είναι ιδιαίτερα τοξικά και θέλουν πολλή προσοχή.

Σημειώνεται ότι οι γάτες συχνά επιλέγουν να μασήσουν φύλλα από φυτά καθώς αυτά τα βοηθούν στην πέψη από τρίχες που έχουν καταπιεί μετά τον καλλωπισμό τους.

Παρακάτω θα βρείτε μια ενδεικτική λίστα των φυτών που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές επιπλοκές στους τετράποδους φίλους σας.