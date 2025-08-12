Οι γάτες αναπτύσσουν άνοια με τρόπο παρόμοιο με τους ανθρώπους, δείχνει μελέτη

Μελέτη έδειξε ότι οι γάτες αναπτύσσουν άνοια με τρόπο παρόμοιο με τους ανθρώπους.

Συγκεκριμένα, επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου εξέτασαν τους εγκεφάλους 25 γατών που παρουσίαζαν συμπτώματα άνοιας - όπως σύγχυση, διαταραχές ύπνου και αύξηση της φωνητικής έκφρασης – μετά τον θάνατό τους, σε μια προσπάθεια να βρουν θεραπείες τόσο για τις γάτες όσο και για τους ανθρώπους.

Στους εγκεφάλους που εξετάστηκαν βρέθηκε συσσώρευση αμυλοειδούς βήτα, μιας τοξικής πρωτεΐνης και ενός από τα καθοριστικά χαρακτηριστικά της νόσου του Αλτσχάιμερ, γεγονός που οδήγησε τους ερευνητές να χαρακτηρίσουν την ανακάλυψη ως «τέλειο φυσικό μοντέλο για την νόσο του Αλτσχάιμερ».

Οι μικροσκοπικές εικόνες αποκάλυψαν τη συσσώρευση αμυλοειδούς βήτα στις συνάψεις των ηλικιωμένων γατών. Οι συνάψεις επιτρέπουν τη ροή μηνυμάτων μεταξύ των εγκεφαλικών κυττάρων, και η απώλεια αυτών προκαλεί μείωση της μνήμης και των γνωστικών ικανοτήτων στους ανθρώπους που πάσχουν από τη νόσο του Αλτσχάιμερ.

Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι τα ευρήματα της μελέτης θα προσφέρουν μια σαφέστερη εικόνα για το πώς η αμυλοειδής βήτα μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια μνήμης και γνωστική δυσλειτουργία στις γάτες, καθώς και ένα μοντέλο για τη μελέτη της άνοιας στους ανθρώπους.

Προηγουμένως βασίζονταν σε μοντέλα που μελετούσαν γενετικά τροποποιημένα τρωκτικά, παρόλο που το είδος αυτό δεν πάσχει φυσιολογικά από άνοια.

Συμβολή στην ανάπτυξη νέων θεραπειών

Τα ευρήματα θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ανάπτυξη νέων θεραπειών για τη νόσο του Αλτσχάιμερ και να βοηθήσουν στη διαχείριση της άνοιας στις γάτες, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Ο Δρ Robert McGeachan, επικεφαλής της μελέτης από τη Βασιλική Σχολή Κτηνιατρικών Σπουδών (Dick) του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου, δήλωσε: «Αυτό ανοίγει το δρόμο για να διερευνήσουμε αν οι πολλά υποσχόμενες νέες θεραπείες για την νόσο Αλτσχάιμερ στον άνθρωπο θα μπορούσαν επίσης να βοηθήσουν τα γηράσκοντα κατοικίδια ζώα μας.

Επειδή οι γάτες αναπτύσσουν φυσιολογικά αυτές τις εγκεφαλικές αλλαγές, μπορεί επίσης να προσφέρουν ένα πιο ακριβές μοντέλο της νόσου από τα παραδοσιακά εργαστηριακά ζώα, ωφελώντας τελικά τόσο τα είδη όσο και τους φροντιστές τους».

Η μελέτη, στην οποία συμμετείχαν επιστήμονες από τα πανεπιστήμια του Εδιμβούργου και της Καλιφόρνιας, το Ινστιτούτο Έρευνας για την Άνοια του Ηνωμένου Βασιλείου και το Scottish Brain Sciences, χρηματοδοτήθηκε από το Wellcome και το Ινστιτούτο Έρευνας για την Άνοια του Ηνωμένου Βασιλείου.