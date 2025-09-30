Πόση ώρα αντέχει ένας σκύλος να μένει μόνος: Τι προτείνουν οι ειδικοί για την ευημερία του

Όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες βρίσκονται αντιμέτωποι με το ίδιο πρόβλημα: ο σκύλος τους δυσκολεύεται να μείνει μόνος χωρίς να παρουσιάσει άγχος ή να προκαλέσει ζημιές. Στη φύση, άλλωστε, τα σκυλιά ζουν σε αγέλες και σπάνια απομονώνονται, κάτι που κάνει την προσαρμογή τους στον ανθρώπινο τρόπο ζωής ιδιαίτερα απαιτητική.

Πόση ώρα, λοιπόν, θεωρείται ασφαλές να παραμένει ένας σκύλος μόνος; Και ποια μέτρα μπορούν να λάβουν οι ιδιοκτήτες ώστε να περιορίσουν το στρες και να βελτιώσουν την καθημερινότητα του αγαπημένου τους φίλου;

Διάβασε όλο το άρθρο για να μάθεις τις συστάσεις των ειδικών που θα κάνουν τη ζωή του σκύλου σου πιο ισορροπημένη.

