Ωμή διατροφή για γάτες: Kίνδυνοι και μικροβιακά πολλαπλά ζητήματα-«Καμπανάκι» για όλη την οικογένεια

Μια νέα επιστημονική μελέτηέρχεται να αναδείξει σοβαρές ανησυχίες για τα προϊόντα ωμής διατροφής για γάτες, αποκαλύπτοντας ότι σε μια σειρά από εμπορικά διαθέσιμα τρόφιμα εντοπίστηκαν παθογόνα βακτήρια και γονίδια αντοχής στα αντιβιοτικά, με πιθανές επιπτώσεις και για την υγεία των κατοίκων του σπιτιού.

Τι έκαναν οι ερευνητές

Οι επιστήμονες συνέλεξαν 112 προϊόντα γατοτροφών (συμπεριλαμβανομένων συμβατικών και ωμών, ωμές πάστες, κατεψυγμένες ή αποξηραμένες) και τα ανέλυσαν με καλλιέργεια μικροβίων αλλά και με τεχνικές αλληλούχισης DNA.

Οι κύριες ανακαλύψεις:

1. Μόνο στα ωμά προϊόντα απομονώθηκαν βακτηριακές καλλιέργειες — σε 19 γένη, όπως:

Σαλμονέλα (Salmonella)

Κλωστηρίδιο (Clostridium)

Εσερίχια (Escherichia coli)

Κλεμπσιέλλα (Klebsiella)

Εντεροβακτήριο (Enterobacter)

Κρονόβακτερ (Cronobacter)

2. Εντοπίστηκαν στελέχη Pseudomonas ανθεκτικά στα καρβαπενέμια από κατεψυγμένα ωμά δείγματα, καθώς και βακτήρια Bacillus με γονίδιο bla₂, που συνδέεται με αντοχή.

3. Τα ωμά προϊόντα είχαν σημαντικά υψηλότερο φορτίο γονιδίων αντοχής (ARGs) σε σύγκριση με τα συμβατικά προϊόντα.

4. Σε δείγματα ωμών προϊόντων ανιχνεύθηκαν επίσης DNA παρασίτων (όχι απαραίτητα ζώντα παρασιτικά), όπως είδη του γένους Sarcocystis.

Τι σημαίνουν τα ευρήματα για τη δημόσια υγεία

Η μελέτη υπογραμμίζει ότι τα προϊόντα ωμής διατροφής για γάτες μπορεί να λειτουργούν ως δεξαμενές παθογόνων και γονιδίων αντοχής, με δυνητικό ρίσκο μετάδοσης τόσο προς τα ίδια τα ζώα όσο και προς τον άνθρωπο, ειδικά σε σπίτια με ανοσοκατασταλμένα άτομα.

Ένα χαρακτηριστικό εύρημα είναι ότι δύο απομονωμένες παθογόνες Salmonella ήταν σχεδόν ταυτόσημες γενετικά με κλινικά στελέχη που προκαλούν λοιμώξεις στον άνθρωπο, δείχνοντας πιθανές επικαλύψεις στη ροή μικροβίων μεταξύ διατροφικών προϊόντων και ανθρώπινων λοιμώξεων.

Επιπλέον, επειδή αρκετά προϊόντα πωλούνται ως «αποξηραμένα» ή «συμβατικά» χωρίς να υπάρχει σαφής ένδειξη ότι έχουν υποστεί επαρκή θερμική επεξεργασία, πολλοί καταναλωτές ενδέχεται να μην γνωρίζουν ότι το τρόφιμο εξακολουθεί να περιέχει ζωντανά μικρόβια.

Τι να προσέξουν οι ιδιοκτήτες γατών