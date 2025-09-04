Χαμός με το DNA των κατοικιδίων – Παράταση, μειωμένα παράβολα και έντονες αντιδράσεις

Με νέα διάταξη του νόμου 5225/2025 αλλάζει η ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής αποστολής δείγματος DNA για τα κατοικίδια. Η υποχρέωση για στείρωση ή αποστολή γενετικού υλικού μετατίθεται από 1η Ιουλίου 2025 στην 1η Ιανουαρίου 2026, με τα πρόστιμα να ενεργοποιούνται από τότε.

Παράλληλα, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 τα παράβολα για τη λήψη γενετικού υλικού μειώνονται από 70 και 40 ευρώ σε 20 ευρώ, ενώ απαλλάσσονται οι ιδιοκτήτες σκύλων αναγνωρισμένων ελληνικών φυλών με pedigree.

Αντιδράσεις από φιλοζωικές οργανώσεις

Η Ομοσπονδία Ζωοφιλικών Σωματείων Ελλάδας στρέφεται κατά του Υπουργείου Εσωτερικών, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι η πολιτική για τα ζώα είναι «προσχηματική και επικίνδυνη». Όπως τονίζουν, οι συνεχείς παρατάσεις δείχνουν αδυναμία εφαρμογής του νόμου και έλλειψη επιστημονικής τεκμηρίωσης.

«Μέτρο ανεφάρμοστο» λένε οι κτηνίατροι

Ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος με απόφαση της γενικής συνέλευσης συνεχίζει την αποχή από τη διαδικασία λήψης DNA, χαρακτηρίζοντας τη διάταξη «ανεφάρμοστη και χωρίς ουσιαστική χρησιμότητα».

Οι βασικές ενστάσεις:

Δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση ότι μειώνονται τα αδέσποτα.

Τιμωρούνται οι συνεπείς ιδιοκτήτες με επιπλέον κόστος.

Δεν διασφαλίζεται η ασφαλής αποστολή δειγμάτων DNA.

Παραμένουν ασαφή τα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ο ρόλος του ΕΦΑΓΥΖΣ

Υπενθυμίζεται ότι η βάση DNA τηρείται στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΕΦΑΓΥΖΣ), με στόχο τη συλλογή και ανάλυση γενετικού υλικού σκύλων και γατών, ώστε να εντοπίζονται ιδιοκτήτες εγκαταλελειμμένων ή κακοποιημένων ζώων.

Ωστόσο, οι φιλοζωικές οργανώσεις και οι κτηνίατροι μιλούν για μέτρο που εξυπηρετεί κυρίως φοροεισπρακτικούς σκοπούς και όχι την ουσιαστική προστασία των ζώων.