Νέα Υόρκη: Κόλλησαν στους δρόμους αφίσα με γυναίκα που δεν μαζεύει τις ακαθαρσίες του σκύλου της

Έναν ασυνήθιστο και μάλλον αμφιλεγόμενο τρόπο να αντιμετωπίσουν την αντικοινωνική συμπεριφορά μιας γυναίκας που συστηματικά δεν μαζεύει στις ακαθαρσίες του σκύλου της από το δρόμο, βρήκε ένας γείτονάς της στη Νέα Υόρκη.

Ο γείτονας αποφάσισε να ξεκινήσει μια «εκστρατεία ντροπής», όταν είδε ότι η γυναίκα επέμενε σε αυτήν την πρακτική, παρά τις παρατηρήσεις που δεχόταν για να μαζεύει τα περιττώματα του σκύλου της.

Έτσι, δημιούργησε αφίσες τις οποίες κόλλησε σε κολόνες σε απόσταση 10 τετραγώνων με τη φωτογραφία της γυναίκας. Στη φωτογραφία μάλιστα φορά μια τσάντα Chanel και απευθύνεται θυμωμένη σε κάποιον, ενώ έχει βγάλει βόλτα το κατοικίδιό της.

«Τη γνωρίζετε; Αφήνει τον σκύλο της να κάνει την ανάγκη του στον δρόμο και αρνείται να τα μαζέψει», αναφέρει η αφίσα που μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral.

«Επιτέλους κάποιος κάνει κάτι»

Η κίνηση συνάντησε μάλλον θετική υποδοχή από τους κατοίκους της φιλικής για τα κατοικίδια γειτονιάς, κοντά στο καταπράσινο πάρκο Carl Schurz στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, το οποίο διαθέτει δύο χώρους σκύλων.

«Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα! Είμαι ενθουσιασμένη που κάποιος το έκανε. Επιτέλους, κάποιος κάνει κάτι για αυτό», είπε στην Post μια 76χρονη συνταξιούχος. «Νομίζω ότι θα έχει αποτέλεσμα», πρόσθεσε.

«Είναι μια γενναία προσπάθεια», είπε από την πλευρά της μια 29χρονη υπεύθυνη μάρκετινγκ από το Upper East Side. Ωστόσο, παραδέχτηκε: «Δεν νομίζω ότι αυτή η γυναίκα θα αλλάξει».

Οι πινακίδες προκάλεσαν επίσης μια συζήτηση στο Reddit, με την εικόνα της αφίσας να γίνεται θέμα συζήτησης, με κάποιους γείτονες να εκφράζουν την απογοήτευσή τους για την άσκοπη αμέλεια της ιδιοκτήτριας του σκύλου.

«Την έχω δει. Σήκωσα τα περιττώματα του σκύλου της γιατί αυτή περπάτησε αδιάφορα», είπε ένας γείτονας.

Τι ισχύει στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη νομοθεσία, εάν ένας ιδιοκτήτης σκύλου δεν μαζέψει τις ακαθαρσίες του ζώου του, μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο 100 ευρώ.

Η ευθύνη για τη διατήρηση καθαρών δημόσιων χώρων βαραίνει τους ιδιοκτήτες των ζώων, γι’ αυτό είναι σημαντικό να συλλέγουν πάντα τις ακαθαρσίες.