Γενική καθαριότητα στο σπίτι: Από ποιο δωμάτιο πρέπει να ξεκινήσετε για καλύτερο αποτέλεσμα

Η καθαριότητα του σπιτιού δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής, αλλά και υγείας. Ένα τακτοποιημένο περιβάλλον βελτιώνει την ψυχολογία, μειώνει τα μικρόβια και κάνει την καθημερινότητα πιο άνετη. Συχνά, όμως, το ερώτημα είναι ένα: ποιο δωμάτιο πρέπει να καθαρίσουμε πρώτο ώστε η διαδικασία να είναι πιο οργανωμένη και αποτελεσματική;

Σύμφωνα με ειδικούς, η καλύτερη αφετηρία είναι το υπνοδωμάτιο – και ιδιαίτερα τα δωμάτια όπου κοιμούνται τα παιδιά. Εκεί περνάμε πολλές ώρες της ημέρας, γι’ αυτό έχει σημασία να διατηρούνται καθαρά και υγιεινά. Η αλλαγή σεντονιών, το ξεσκόνισμα, ο καθαρισμός παραθύρων και, τέλος, το σκούπισμα και σφουγγάρισμα του πατώματος αποτελούν τα βασικά βήματα.

Δείτε στη συνέχεια ποια δωμάτια πρέπει να καθαρίζονται στη συνέχεια και ποια να αφήσετε για το τέλος.

