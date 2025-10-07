Σοκ: Δαχτυλίδια με κάδμιο κυκλοφορούσαν στο Amazon - Προσοχή σε παρόμοια προϊόντα συνιστά η εταιρεία

Συναγερμός σήμανε στη Μεγάλη Βρετανία μετά τον εντοπισμό κοσμημάτων που πωλούνταν μέσω Amazon και περιείχαν αυξημένα επίπεδα καδμίου, ενός χημικού στοιχείου που προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην υγεία. Η αποκάλυψη έγινε από την Υπηρεσία Ασφάλειας Προϊόντων και Προτύπων (Office for Product Safety and Standards), η οποία έπειτα από εργαστηριακές αναλύσεις διαπίστωσε ότι δαχτυλίδια με την εμπορική ονομασία Dishowme Butterfly Rings περιείχαν υψηλές συγκεντρώσεις του μετάλλου.

Όπως γράφει η Daily Mail, τα κοσμήματα αυτά κατασκευάζονται στην Κίνα. Στην περιγραφή τους αναφέρονται ως «ασημένια δαχτυλίδια με σχέδιο πεταλούδας» και διατίθενται σε διάφανες πλαστικές συσκευασίες με υποψήφιους πελάτες κυρίως γυναίκες και κορίτσια. Μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων, η Amazon απέσυρε άμεσα το προϊόν από την ηλεκτρονική της πλατφόρμα, με την προειδοποίηση ότι συνιστά «σοβαρό κίνδυνο» για τους καταναλωτές.

Τι είναι το κάδμιο και πόσο επικίνδυνο είναι

Το κάδμιο είναι ένα μέταλλο που, όταν συγκεντρώνεται στον οργανισμό, μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα νεφρά, στα οστά και στο ενδοκρινικό σύστημα, ενώ μακροχρόνια έκθεση έχει συνδεθεί με καρκίνο και προβλήματα γονιμότητας. Οι αρχές τόνισαν ότι οι ποσότητες που ανιχνεύθηκαν στα δαχτυλίδια υπερέβαιναν κατά πολύ το ανώτατο επιτρεπτό όριο, γεγονός που καθιστά το προϊόν επικίνδυνο για χρήση, ακόμη και σε μικρή διάρκεια.

Η έκθεση προειδοποιεί ότι το κάδμιο, εκτός από την τοξικότητά του, έχει τη δυνατότητα να παραμένει για χρόνια στο ανθρώπινο σώμα. Με την πάροδο του χρόνου προκαλεί συσσωρευτικές βλάβες στα όργανα και έχει χαρακτηριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως πιθανώς καρκινογόνο. Παράλληλα, το εν λόγω στοιχείο μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία των ορμονών και να συμβάλει σε αναπαραγωγικές διαταραχές, ειδικά σε γυναίκες νεαρής ηλικίας.

Πού εντοπίζεται κάδμιο

Στην Ευρώπη η χρήση του καδμίου έχει περιοριστεί δραστικά τα τελευταία χρόνια, ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει σε ορισμένες βιομηχανικές εφαρμογές, όπως στις μπαταρίες νικελίου-καδμίου, στα πλαστικά PVC και σε ορισμένα κεραμικά ή γυάλινα είδη. Μικρές ποσότητες υπάρχουν και σε τρόφιμα που απορροφούν το μέταλλο από το έδαφος, π.χ. σε λαχανικά, στις πατάτες, στη σοκολάτα, τα οστρακοειδή και τα φύκια. Παρόλα αυτά, τα επίπεδα που επιτρέπονται στα τρόφιμα ρυθμίζονται αυστηρά από τη βρετανική Υπηρεσία Τροφίμων (Food Standards Agency).

Η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) προειδοποιεί ότι η εισπνοή αέρα με υψηλές συγκεντρώσεις καδμίου μπορεί να προξενήσει δύσπνοια, πόνο στο στήθος, μεταλλική γεύση, βήχα και συμπτώματα παρόμοια με αυτά της γρίπης. Σε σοβαρές περιπτώσεις, η έκθεση μπορεί να οδηγήσει σε πνευμονική βλάβη, ανεπάρκεια πολλών οργάνων ή ακόμη και θάνατο. Η κατάποση μικρότερων ποσοτήτων μπορεί να προκαλέσει ναυτία και διάρροια, ενώ μακροχρόνια πρόσληψη έχει συνδεθεί με αποδυνάμωση των οστών και καρκινογένεση.

Αν και οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι τα επίπεδα καδμίου στο περιβάλλον συνήθως δεν επαρκούν για να προκαλέσουν άμεσες βλάβες, η παρουσία του σε αντικείμενα καθημερινής χρήσης, όπως τα κοσμήματα, θεωρείται ιδιαίτερα ανησυχητική, ειδικά όταν αυτά έρχονται σε άμεση επαφή με το δέρμα. Οι ειδικοί καλούν το κοινό να είναι προσεκτικό στις ηλεκτρονικές αγορές, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για φθηνά κοσμήματα άγνωστης προέλευσης.