Ιταλία: Πώς ένα σάντουιτς με μπρόκολο σκότωσε δύο άτομα και έστειλε στο νοσοκομείο πάνω από 12

Ανησυχία έχει προκαλέσει στην Ιταλία μια «επιδημία» αλλαντίασης που έχει ήδη σκοτώσει τουλάχιστον δύο ανθρώπους στην Ιταλία και έχει στείλει πάνω από δώδεκα στο νοσοκομείο.



Μεταξύ αυτών, η Γκάια Βιτιέλο, 24 ετών, φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Φεντερίκο Β’ της Νάπολης. Ήταν πελάτισσα σε ένα φορτηγό-καντίνα στην πόλη Ντιαμάντε, στην Καλαβρία, όπως γράφει η Daily Mail. Αφού έφαγε ένα σάντουιτς με μπρόκολο, χρειάστηκε να παραμείνει στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε κοντινό νοσοκομείο.



Η φοιτήτρια ξένων γλωσσών είπε ότι εκείνη και οι φίλοι της πήραν όλοι το ίδιο σάντουιτς στις 4.30 το πρωί της 5ης Αυγούστου, με μία μόνο διαφορά: «Οι φίλοι μου έφαγαν μόνο μαγιονέζα, λουκάνικο και πατάτες. Εγώ πρόσθεσα μπρόκολο. Ήταν η πρώτη φορά που το έκανα».

Όπως δήλωσε στα τοπικά ΜΜΕ, μόλις μία ώρα αργότερα άρχισε να υποφέρει: «Είχα διάρροια. Νόμιζα ότι ήταν δυσπεψία. Την επόμενη μέρα, τα συμπτώματα χειροτέρεψαν. Δεν μπορούσα να καταπιώ και τα πόδια μου έτρεμαν».



Η αδελφή της την πήγε σε κοντινή κλινική, παρότι η ίδια δεν ήθελε και αμέσως μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Annunziata στην Κοζέντσα. «Αν η αδελφή μου, Αλέσια, δεν με είχε πάει με το ζόρι στο νοσοκομείο, δεν θα ήμουν εδώ σήμερα», παραδέχτηκε η Γκάια. |Της χορηγήθηκε η κατάλληλη αγωγή και πήρε εξιτήριο. «Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό», είπε.

Αλλεπάλληλα κρούσματα

Την περασμένη εβδομάδα, ο 52χρονος καλλιτέχνης Λουίτζι Ντι Σάρνο πέθανε μετά την κατανάλωση φαγητού από καντίνα στην πόλη Ντιαμάντε, στην Καλαβρία. Την Τετάρτη 13 Αυγούστου πέθανε και η 45χρονη Ταμάρα Ντ’Ακούντο, ενώ πάνω από δώδεκα άνθρωποι έχουν νοσηλευτεί.



Οι Αρχές έχουν διατάξει πανεθνική ανάκληση των εμπορικά παραγόμενων σάντουιτς.



Οι ιατροδικαστικές εξετάσεις διεξάγονται αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο της έρευνας. Το σάντουιτς περιείχε ψητά λουκάνικα και ένα ιταλικό καλοκαιρινό λαχανικό που λέγεται «cime di rapa» ή φύλλα γογγυλιού, παρόμοιο με το μπρόκολο.



Εννέα άτομα ερευνώνται, ανάμεσά τους και ο ιδιοκτήτης της καντίνας στην παραλία της επαρχίας Κοζέντσα, του οποίου το όχημα κατασχέθηκε.



Υπό έρευνα βρίσκονται επίσης τρεις υπάλληλοι της εταιρείας που φέρεται να παρήγαγε το σάντουιτς, καθώς και πέντε γιατροί που περιέθαλψαν τα θύματα κοντά στην πόλη Κοζέντσα.



Οι γιατροί κατηγορούνται ότι δεν ενήργησαν αρκετά γρήγορα για να σώσουν τα θύματα, αφού η αδελφή του Ντι Σάρνο υποστήριξε ότι ο αδελφός της πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο παρότι εξακολουθούσε να αισθάνεται άσχημα και στη συνέχεια πέθανε.

Τι είναι η αλλαντίαση - Μετάδοση και συμπτώματα

Η αλλαντίαση είναι σπάνια και ενδεχομένως θανάσιμη ασθένεια η οποία προκαλείται από την τοξίνη που παράγεται από το βακτήριο Κλωστηρίδιο της αλλαντίασης.

Η ασθένεια εμφανίζεται με αδυναμία, θολή όραση, αίσθημα κόπωσης και δυσκολία στην ομιλία. Στη συνέχεια ακολουθεί αδυναμία των χεριών, των θωρακικών μυών και των ποδιών. Μπορεί επίσης να προκαλέσει εμετό, οίδημα στην κοιλιά και διάρροιες. Συνήθως δεν επηρεάζει το επίπεδο συνείδησης ή πυρετό.

Η αλλαντίαση μπορεί να διαδοθεί με διάφορους τρόπους. Τα σπόρια των βακτηρίων που την προκαλούν είναι κοινά στο χώμα και στο νερό. Παράγουν τοξίνη όταν εκτίθενται σε χαμηλά επίπεδα οξυγόνου και συγκεκριμένες θερμοκρασίες. Η αλλαντίαση από τρόφιμα συμβαίνει όταν καταναλώνονται φαγητά που περιέχουν τοξίνη. Συνήθως, ευθύνονται φαγητά τα οποία είναι σε κονσέρβες ή σε κενό, τα οποία καταναλώνονται αφού ανοιχτούν.



Η νεογνική αλλαντίαση συμβαίνει όταν τα βακτήρια αναπτύσσονται στο έντερο και απελευθερώνουν τοξίνη. Αυτό συμβαίνει μόνο σε παιδιά κάτω των έξι μηνών, καθώς οι προφυλακτικοί μηχανισμοί αναπτύσσονται τότε.



Η τραυματική αλλαντίαση είναι περισσότερο συνηθισμένη σε χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών. Σε αυτή την περίπτωση, τα σπόρια εισέρχονται στην πληγή και απουσία οξυγόνου, απελευθερώνουν την τοξίνη. Δε μεταδίδεται άμεσα ανάμεσα σε ανθρώπους. Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με την ανίχνευση της τοξίνης ή των βακτηρίων στον ασθενή.

Η πρόληψη περιλαμβάνει κυρίως τη σωστή προετοιμασία του φαγητού. Η τοξίνη, αλλά όχι το βακτήριο, καταστρέφεται όταν θερμανθεί σε πάνω από τους 85 °C για πάνω από 5 λεπτά. Το μέλι μπορεί να περιέχει το βακτήριο και γι' αυτό το λόγο το μέλι θα πρέπει να αποφεύγεται σε βρέφη κάτω των 12 μηνών.

Η αντιμετώπιση της αλλαντίασης γίνεται με την χορήγηση αντιτοξίνης. Δεν θεραπεύει την εγκαταστημένη νόσο, αλλά εμποδίζει την επέκταση της. Σε όσους χάνουν την ικανότητα να αναπνέουν, η μηχανική υποστήριξη της αναπνοής είναι απαραίτητη ενδεχομένως και για μήνες. Τα αντιβιοτικά μπορεί να είναι χρήσιμα στην τραυματική αλλαντίαση. Ο θάνατος επέρχεται στο 5 με 10% των ανθρώπων.