Πειραματική θεραπεία σε γάτες δίνει ελπίδα για καρκίνο κεφαλής και τραχήλου

Σύμφωνα με ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο, οι γάτες είναι το «κλειδί» για την ανάπτυξη νέων θεραπειών για τον καρκίνο. Πρόσφατη μελέτη για τους καρκίνους κεφαλής και τραχήλου έδειξε ότι μια νέα στοχευμένη θεραπεία όχι μόνο επιβράδυνε την πορεία της νόσου, αλλά και βελτίωσε την ποιότητα ζωής των ζώων, γεγονός που δημιουργεί προσδοκίες για αντίστοιχες εφαρμογές στην ιατρική. Η συγκεκριμένη μορφή καρκίνου θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη στη θεραπεία, τόσο στους ανθρώπους όσο και στα κατοικίδια.

Η νέα στοχευμένη θεραπεία και πώς λειτουργεί

Η μελέτη βασίστηκε στη χορήγηση ενός πρωτοποριακού φαρμάκου που είχε σχεδιαστεί αρχικά για τον άνθρωπο. Το φάρμακο στοχεύει μια πρωτεΐνη με την ονομασία STAT3, η οποία ελέγχει γονιδιακές λειτουργίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη όγκων. Πρόκειται για την πρώτη φορά που επιχειρείται μια τέτοια προσέγγιση, καθώς μέχρι τώρα ήταν σχεδόν αδύνατο να μπλοκαριστούν οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί. Το γεγονός ότι πάνω από το ένα τρίτο των γατών ανταποκρίθηκαν θετικά, με ελάχιστες παρενέργειες, ενισχύει την άποψη ότι το ίδιο μόριο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε κλινικές δοκιμές για ανθρώπους.

Το συγκινητικό παράδειγμα του γάτου Τζακ

Ανάμεσα στις περιπτώσεις που ξεχώρισαν ήταν αυτή του Τζακ, ενός εννιάχρονου μαύρου γάτου. Παρά το γεγονός ότι του είχαν δοθεί μόνο λίγες εβδομάδες ζωής, η θεραπεία βελτίωσε αισθητά την κατάστασή του. Τα συμπτώματα υποχώρησαν και ο Τζακ κατάφερε να ζήσει περισσότερο από οκτώ μήνες.

Όπως διαβάζουμε στον Independent.co.uk, συνολικά, από τις είκοσι γάτες που συμμετείχαν στη δοκιμή, επτά παρουσίασαν σταθεροποίηση ή βελτίωση της κατάστασης. Ο μέσος όρος επιβίωσης για τα ζώα που ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία ήταν περίπου πέντε μήνες, χρόνος που θεωρείται σημαντικός για μια ασθένεια με τέτοια ολιγόμηνη πρόγνωση. Η μελέτη δεν περιορίστηκε μόνο στα αποτελέσματα της φαρμακευτικής αγωγής, αλλά τόνισε και την αξία των κλινικών δοκιμών σε κατοικίδια. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι τα ζώα συντροφιάς είναι πιο αξιόπιστα μοντέλα από τα ποντίκια για την κατανόηση του καρκίνου στον άνθρωπο.

Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα ήταν η αύξηση της πρωτεΐνης PD-1, που σχετίζεται με την ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος απέναντι στους όγκους. Ο συνδυασμός της αναστολής της STAT3 και της ενίσχυσης του ανοσολογικού μηχανισμού ανοίγει νέες προοπτικές για την ανάπτυξη θεραπειών που αξιοποιούν την άμυνα του οργανισμού.

Τι σημαίνουν τα ευρήματα για την ανθρώπινη ιατρική

Το συμπέρασμα των ειδικών είναι σαφές: αντί να ξοδεύονται πόροι σε πειράματα με ποντίκια, τα οποία δεν αντανακλούν επαρκώς την ανθρώπινη βιολογία, η συνεργασία με κτηνιάτρους μπορεί να προσφέρει πολύτιμα στοιχεία, ωφελώντας ταυτόχρονα και τα ζώα.

Η συγκεκριμένη έρευνα δείχνει ότι οι γάτες δεν είναι απλώς αγαπημένα κατοικίδια αλλά και απρόσμενοι «σύμμαχοι» στην αναζήτηση νέων αντικαρκινικών θεραπειών. Αν τα ευρήματα αυτά επιβεβαιωθούν και σε μεγαλύτερες μελέτες, ίσως στο μέλλον οι θεραπείες που δοκιμάστηκαν στις γάτες να προσφέροουν ελπίδα σε χιλιάδες ασθενείς.