Ανατροπή: Το κρέας δεν αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νόσων και προστατεύει από τον καρκίνο

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύεται στο Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism φαίνεται πως η ζωική πρωτεΐνη δεν αυξάνει τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου ούτε από καρδιαγγειακά νοσήματα ούτε από άλλες αιτίες, ενώ μάλιστα είναι πιθανό να σχετίζεται με μια μικρή μείωση στον κίνδυνο θανάτου από καρκίνο. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με παλαιότερες ανησυχίες που παρουσίαζαν το κρέας ως παράγοντα κινδύνου για σοβαρές παθήσεις.

Όπως διαβάζουμε στο The Brighter Side News, η έρευνα βασίστηκε σε δεδομένα της εκτεταμένης μελέτης NHANES III, η οποία κατέγραψε διατροφικές συνήθειες και δείκτες υγείας περίπου 16.000 ενηλίκων από το 1988 έως το 1994. Οι ερευνητές δεν περιορίστηκαν σε απλά ημερολόγια διατροφής, αλλά χρησιμοποίησαν προηγμένες μεθόδους ώστε να αποτυπώσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις καθημερινές διατροφικές επιλογές. Έτσι μπόρεσαν να συγκρίνουν με αξιοπιστία την πρόσληψη πρωτεΐνης από ζωικές και φυτικές πηγές με τα ποσοστά θνησιμότητας.

Τα αποτελέσματα της έρευνας και τι σημαίνουν

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η συνολική κατανάλωση πρωτεΐνης, είτε από κρέας είτε από όσπρια και δημητριακά, δεν συνδέεται με αύξηση θανάτων από οποιαδήποτε αιτία. Η ίδια εικόνα παρατηρήθηκε και για τις καρδιοπάθειες: καμία διαφοροποίηση στον κίνδυνο, ανεξάρτητα από την πηγή της πρωτεΐνης. Όταν όμως οι ερευνητές εξέτασαν ειδικά τον καρκίνο, η ζωική πρωτεΐνη παρουσίασε μια ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση. Η αύξηση της ημερήσιας πρόσληψης κατά λίγα γραμμάρια συσχετίστηκε με μικρότερο ποσοστό θανάτων από καρκίνο, κάτι που δεν ισχύει για τα όσπρια και τα δημητριακά.

Για να ελέγξουν αν οι ορμονικοί παράγοντες, όπως η IGF-1, που έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου, παίζουν ρόλο, οι επιστήμονες ανέλυσαν τα επίπεδα αυτής της ουσίας στο αίμα ενός μέρους των συμμετεχόντων. Ωστόσο, δεν βρήκαν καμία σχέση ανάμεσα στα επίπεδα IGF-1 και στη θνησιμότητα, γεγονός που ενισχύει την ιδέα ότι η προστατευτική δράση της ζωικής πρωτεΐνης δεν εξηγείται από τον συγκεκριμένο μηχανισμό.

Ανατροπή στις παλαιότερες ανησυχίες για το κρέας

Η μελέτη θεωρείται σημαντική, γιατί έρχεται να ανατρέψει προηγούμενα δεδομένα. Ενώ παλαιότερες έρευνες είχαν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για την κατανάλωση κρέατος, η νέα ανάλυση, με πιο εκλεπτυσμένα εργαλεία και μακρόχρονη παρακολούθηση, δείχνει ότι τα πράγματα ίσως να είναι πιο σύνθετα. Αντί για αυξημένο ρίσκο, φαίνεται να υπάρχει μια ήπια προστασία έναντι του καρκίνου, χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην καρδιά ή στη γενική θνησιμότητα.

Φυσικά, επειδή πρόκειται για στατιστική μελέτη, τα αποτελέσματα δείχνουν συσχετίσεις και όχι αιτιώδεις σχέσεις. Δεν μπορεί να αποδειχθεί με βεβαιότητα ότι η κατανάλωση κρέατος οδηγεί άμεσα σε μικρότερο κίνδυνο καρκίνου. Ωστόσο, όταν τα ευρήματα συγκρίνονται με άλλες κλινικές μελέτες, ενισχύεται η εικόνα ότι τόσο οι ζωικές όσο και οι φυτικές πρωτεΐνες έχουν θέση σε μια ισορροπημένη διατροφή.

Για τον μέσο καταναλωτή, το βασικό μήνυμα είναι ότι δεν χρειάζεται να φοβάται τη ζωική πρωτεΐνη. Αντίθετα, μπορεί να την εντάξει στη διατροφή του μαζί με φυτικές πηγές, έχοντας τη σιγουριά ότι δεν αυξάνει τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου και ίσως προσφέρει ένα μικρό επιπλέον όφελος απέναντι στον καρκίνο. Πιθανότατα τα ευρήματα αυτής της μελέτης θα επηρεάσουν τις μελλοντικές διατροφικές οδηγίες και θα οδηγήσουν σε πιο ισορροπημένες συστάσεις για την κατανάλωση πρωτεΐνης.