Μικροσκοπικό διαμάντι ανοίγει τον δρόμο για ασφαλέστερη ανίχνευση καρκίνου

Σε νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Physical Review Applied περιγράφεται η κατασκευή ενός μικροσκοπικού αισθητήρα με βάση ένα διαμάντι που μπορεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ανιχνεύεται ο καρκίνος. Η διαφορά αυτού του αισθητήρα από τις υπάρχουσες μεθόδους είναι ότι είναι εντελώς μη τοξικός και χωρίς ραδιενεργά υλικά. Σε καρκίνο του μαστού που δοκιμάστηκε εντόπισε τους όγκους με εξαιρετική ακρίβεια.

Πώς λειτουργεί ο νέος αισθητήρας

Όπως διαβάζουμε στο BBC, η λειτουργία του αισθητήρα βασίζεται στην ανίχνευση ενός ειδικού μαγνητικού υγρού που εγχέεται στον οργανισμό πριν ή κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης. Με αυτόν τον τρόπο, ο γιατρός μπορεί να εστιάζει με ακρίβεια στους λεμφαδένες που πρέπει να αφαιρεθούν, ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω διασπορά του καρκίνου. Η προσέγγιση αυτή υπόσχεται μεγαλύτερη ακρίβεια στη χειρουργική, μειώνοντας τον κίνδυνο επιπλοκών.

Το ιδιαίτερο πλεονέκτημα αυτής της τεχνολογίας είναι το μέγεθος του αισθητήρα. Η ερευνητική ομάδα κατάφερε να τον περιορίσει σε διάμετρο μόλις 10 χιλιοστών, γεγονός που τον καθιστά τον πρώτο αισθητήρα διαμαντιού που μπορεί να αξιοποιηθεί σε ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, όπως η λαπαροσκόπηση. Ο αισθητήρας διαθέτει εντυπωσιακή ευαισθησία, ικανός να εντοπίζει δόσεις του μαγνητικού ιχνηθέτη που αντιστοιχούν μόλις στο ένα εκατοστό της ποσότητας που χρησιμοποιούταν μέχρι τώρα.

Η δύναμη των διαμαντιών στην ανίχνευση καρκίνου

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι το μυστικό βρίσκεται στα λεγόμενα «κέντρα αζώτου» που υπάρχουν στο εσωτερικό του διαμαντιού. Αυτές οι μικροσκοπικές ατέλειες του κρυστάλλου επιτρέπουν την ακριβή ανίχνευση μαγνητικών πεδίων, κάτι που αξιοποιείται εδώ με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Η τεχνολογία των μαγνητικών ιχνηθετών δεν είναι καινούργια, ωστόσο μέχρι σήμερα απαιτούσε μεγαλύτερα μηχανήματα ή εναλλακτικά γινόταν χρήση ραδιενεργών ουσιών ή χρωστικών που σε ορισμένες περιπτώσεις προκαλούσαν αλλεργικές αντιδράσεις.

Το νέο σύστημα, αντίθετα, συνδυάζει μικρό μέγεθος και υψηλή ακρίβεια, χωρίς τους περιορισμούς των μέχρι τώρα μεθόδων. Έτσι ανοίγει ο δρόμος για πιο προσιτές εφαρμογές ακόμη και σε νοσοκομεία που δεν διαθέτουν εξειδικευμένο εξοπλισμό για χειρισμό ραδιενεργών υλικών. Το γεγονός ότι μειώνει τις πιθανότητες παρενεργειών ενισχύει ακόμη περισσότερο τη χρησιμότητά του, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια για τον ασθενή και μεγαλύτερη ευχέρεια για τον χειρουργό.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι ο αισθητήρας δεν έχει εφαρμογή μόνο στον εντοπισμό του καρκίνου του μαστού, αλλά και μεταστάσεων στον πνεύμονα, στο ήπαρ, στο παχύ έντερο ή στον οισοφάγο. Εάν οι μεγαλύτερες κλινικές μελέτες επιβεβαιώσουν τις πρώτες ενθαρρυντικές δοκιμές, τότε η τεχνολογία των διαμαντιών ενδέχεται να αποτελέσει ένα νέο όπλο στα χέρια της ιατρικής κοινότητας, αλλάζοντας ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται η διάγνωση και η θεραπεία του καρκίνου.