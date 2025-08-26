Σύνταγμα: Σεμινάριο πρώτων βοηθειών για σκύλους από τον Ερυθρό Σταυρό - Συμμετείχε ο Χάρης Δούκας
Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 26 Αυγούστου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου.
26 Αυγούστου σήμερα και γιορτάζεται όπως κάθε χρόνο η Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου. Η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη στον πιο πιστό φίλο του ανθρώπου.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Ερυθρός Σταυρός πραγματοποίησε επίδειξη και μαθήματα πρώτων βοηθειών για σκύλους σε ενδιαφερόμενους. Τα μαθήματα πρώτων βοηθειών εκτυλίχτηκαν στην πλατεία Συντάγματος το πρωί της Τρίτης.
Μιλώντας στο flash.gr, ο Διευθυντής Επικοινωνίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Κωνσταντίνος Γαβριηλίδης, τόνισε ότι πρόκειται για μια «μεγάλη βιωματική διαδραστική δράση για τους τετράποδους φίλους μας, με επίδειξη πρώτων βοηθειών για σκύλους». Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται τα τελευταία δύο χρόνια από τον Ερυθρό Σταυρό και όπως επισημαίνει ο κ. Γαβριηλίδης «έχει αγκαλιαστεί από την ελληνική κοινωνία».
Ουσιαστικά, στο σεμινάριο μαθαίνει κανείς «απλές κινήσεις για το πώς μπορεί να αντιδράσει ένας ιδιοκτήτης αν το ζωάκι του αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα υγείας είτε αυτό είναι κάποιο αντικείμενο που έχει σφηνωθεί στον οισοφάγο είτε σε κάποιο τραυματισμό, να ξέρει πώς μπορεί να ανταποκριθεί μέχρι να μπορέσει να προσεγγίσει τον κτηνίατρο».
Συμμετείχε και ο δήμαρχος Αθηναίων
Στο σεμινάριο συμμετείχε και ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, με τους διασώστες του Ερυθρού Σταυρού να του δείχνουν πώς θα αντιμετωπίσει ένα σκυλάκι που χρειάζεται βοήθεια.