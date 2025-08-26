Σύνταγμα: Σεμινάριο πρώτων βοηθειών για σκύλους από τον Ερυθρό Σταυρό - Συμμετείχε ο Χάρης Δούκας

26 Αυγούστου σήμερα και γιορτάζεται όπως κάθε χρόνο η Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου. Η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη στον πιο πιστό φίλο του ανθρώπου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ερυθρός Σταυρός πραγματοποίησε επίδειξη και μαθήματα πρώτων βοηθειών για σκύλους σε ενδιαφερόμενους. Τα μαθήματα πρώτων βοηθειών εκτυλίχτηκαν στην πλατεία Συντάγματος το πρωί της Τρίτης.

Μιλώντας στο flash.gr, ο Διευθυντής Επικοινωνίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Κωνσταντίνος Γαβριηλίδης, τόνισε ότι πρόκειται για μια «μεγάλη βιωματική διαδραστική δράση για τους τετράποδους φίλους μας, με επίδειξη πρώτων βοηθειών για σκύλους». Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται τα τελευταία δύο χρόνια από τον Ερυθρό Σταυρό και όπως επισημαίνει ο κ. Γαβριηλίδης «έχει αγκαλιαστεί από την ελληνική κοινωνία».

Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου σήμερα και στο Σύνταγμα ο Ερυθρός Σταύρος κάνει επίδειξη και μαθήματα πρώτων βοηθειών για σκύλους. pic.twitter.com/U5UGYmLjqu — Flash.gr (@flashgrofficial) August 26, 2025

Ουσιαστικά, στο σεμινάριο μαθαίνει κανείς «απλές κινήσεις για το πώς μπορεί να αντιδράσει ένας ιδιοκτήτης αν το ζωάκι του αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα υγείας είτε αυτό είναι κάποιο αντικείμενο που έχει σφηνωθεί στον οισοφάγο είτε σε κάποιο τραυματισμό, να ξέρει πώς μπορεί να ανταποκριθεί μέχρι να μπορέσει να προσεγγίσει τον κτηνίατρο».

Φωτογραφία: Γιάννης Κέμμος/ flash.gr

Συμμετείχε και ο δήμαρχος Αθηναίων

Στο σεμινάριο συμμετείχε και ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, με τους διασώστες του Ερυθρού Σταυρού να του δείχνουν πώς θα αντιμετωπίσει ένα σκυλάκι που χρειάζεται βοήθεια.

O Δήμαρχος Αθηναίων στο Σύνταγμα, στη δράση του Ερυθρού Σταυρού για τις πρώτες βοήθειες σε σκύλους pic.twitter.com/xUeMGgrDeF — Flash.gr (@flashgrofficial) August 26, 2025

Φωτογραφία: Γιάννης Κέμμος/ flash.gr