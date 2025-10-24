Χαμόγελο του Παιδιού: Γονική αρπαγή 8χρονου στη Νέα Ιωνία

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές από το μεσημέρι της Παρασκευής (24/10) όταν και εξαφανίστηκε από την Νέα Ιωνία ένα 8χρονο αγόρι, το οποίο πιθανότατα συνοδεύεται από τη μητέρα του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού, στις 24/10/2025, περίπου στις 12:00, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Αττικής, ο Ναντάφ Ριάντ. Ο εθελοντικός οργανισμός προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο ανήλικος πιθανόν να συνοδεύεται από την μητέρα του.

Ο Νανταφ Ριάντ έχει ύψος 1,10μ., κανονικό βάρος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν βερμούδα, κόκκινη ζακέτα και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση