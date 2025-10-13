Missing Alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού» για 21χρονο που εξαφανίστηκε στο Μαρούσι

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές μετά την είδηση ότι έχουν εξαφανιστεί τα ίχνη ενός 21χρονου από το Μαρούσι.

Συγκεκριμένα, το «Χαμόγελο του Παιδιού» εξέδωσε Missing Alert με την οποία ζητά πληροφορίες για τον 21χρονο Μάνο Κακέπη ο οποίος δεν έχει δώσει σημάδια από τις 11 Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου προχωρώντας στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα. Αυτό έγινε κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Εμμανουήλ (Μάνος) Κακέπης έχει ύψος 1,75μ., γαλανά μάτια, κοντά καστανά μαλλιά και είναι αδύνατος.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι σορτς, μπλε μπλουζάκι και αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες –1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Τι είναι το Missing Alert

Το Missing Alert Hellas συνίσταται στην άμεση, έγκυρη και λεπτομερή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με περιστατικό εξαφάνισης ενηλίκου μόλις λίγα λεπτά μετά την ειδοποίηση των Αρχών ή του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σχετικά με αυτό.

Για να επιτευχθεί αυτό στο Πρόγραμμα συμμετέχει πλήθος φορέων (κρατικών, ιδιωτικών, εθελοντικών) με τον κάθε ένα από αυτούς να επικοινωνεί τα στοιχεία του αγνοούμενου και κάποιες άλλες βασικές πληροφορίες μέσα από τα μέσα που διαθέτει π.χ. τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά spots, αναρτήσεις στα socialmedia, αποστολή SMS, ανακοινώσεις στις οθόνες αεροδρομίων κ.λ.π

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει, διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων ενηλίκων.