Ηλεία: Πατέρας άρπαξε τα παιδιά του και εξαφανίστηκε - Μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛΑΣ

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης 12/3 στην περιοχή Λαστεΐικα του Πύργου Ηλείας, όταν οικογενειακή διαμάχη πήρε απρόβλεπτη και επικίνδυνη τροπή, οδηγώντας σε καταγγελία για αρπαγή δύο μικρών παιδιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patrisnews, το επεισόδιο σημειώθηκε ανάμεσα σε ζευγάρι Ρομά, με τον πατέρα, όπως καταγγέλλεται, να παίρνει τα δύο ανήλικα, ηλικίας 2 και 3 ετών, και να εξαφανίζεται προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η μητέρα, σε κατάσταση σοκ, μετέβη άμεσα στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πύργου και κατήγγειλε ότι ο σύντροφός της άρπαξε τα παιδιά και έφυγε, προκαλώντας συναγερμό στην ΕΛ.ΑΣ. Αμέσως στήθηκε επιχείρηση εντοπισμού, με αστυνομικούς να «χτενίζουν» την περιοχή και να συλλέγουν πληροφορίες για τις κινήσεις του πατέρα.

Οι έρευνες επεκτάθηκαν μέχρι την περιοχή του Παλαιοχωρίου κοντά στη Γαστούνη, όπου υπήρχαν ενδείξεις ότι ενδέχεται να κινείται ο άνδρας.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα, προσπαθώντας να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη και ποιες ήταν οι προθέσεις του πατέρα, ενώ η πολύ μικρή ηλικία των δύο παιδιών αυξάνει την ανησυχία και την ανάγκη για άμεσο εντοπισμό.

Μέχρι αυτή την ώρα, οι αστυνομικές αρχές δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τον άνδρα και τα δύο παιδιά.